中部空汙紫爆 20企業又要減排

2018-01-05 02:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／台中報導



中部地區昨天空汙紫爆，整個台中市陷入「霧都」狀態，包括中龍、台玻、正隆、永豐餘等知名大廠都被要求自主降載減排。 記者宋健生／攝影 分享 facebook

中部地區昨（4）日空汙紫爆，除了台中火力發電廠降載外，台中市環保局也緊急要求中龍、台玻、永豐餘、正隆等前20大固定汙染源業者減排，這已是今年以來中部民營企業第二度被要求減排。

台中市環保局指出，為防制空汙，市府針對台中市前20大固定汙染源的企業，要求提供汙染防制計畫書，並要求業者承諾一旦空氣品質不佳、超標時，就要自主降載減排5%至10%，若不配合，依空汙法可處10萬~100萬元罰款。

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然而，今年才過了四天，上述列管的企業就被兩度要求自主減排，生產作業不免受到影響，業者無奈的說，鍋爐更換使用天然氣需要時間，一旦降載減排成為常態，勢必影響整體營運。

據了解，昨天自主降載減排的大型企業，包括中龍鋼鐵、永豐餘清水廠、台玻台中廠、台玻平板三廠、正隆后里廠、台灣佳能北環新廠、味丹沙鹿第一工廠、廣源造紙、東陽穀物、中港砂石、中聯南堤廠、台灣菸酒台中酒廠等。

環保局統計，光昨天一個上午，就削減了總懸浮微粒（TSP）554公斤、硫氧化物（SOX）1,927公斤、氮氧化物（NOX）3,563公斤、揮發性有機化合物（VOC）276公斤。

受到大陸高壓出海、中南部地區風速偏弱影響，台灣西半部地區昨天空氣品質普遍不良，台中市更呈紫爆，一大早全市就進入「霧都」狀態，到處霧茫茫，能見度偏低。

為避免空品持續惡化，台中市環保局一早啟動應變作業，要求台中火力發電廠及前20大固定汙染源排放企業，立即降載減排，並針對各固定汙染源加強稽查，共查獲四處建築工地及一處煤碳堆置區，未符合空汙法。

另外，環保局也查獲大肚天弘化學公司台中分廠的草酸製程，未依規定取得空汙操作許可卻逕行操作，已依違反空汙法告發，並予以停工處分。

台中市環保局長白智榮強調，空汙季期間，業者對各製程操作或設備維護應更加謹慎小心，減少突發狀況，造成空氣品質額外負荷，環保局也會加強執法密度，業者切勿以身試法。