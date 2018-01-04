葉俊榮：重點不是個人去留 是做該做的事

2018-01-04 22:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ╱即時報導



近日又傳內閣將改組，內政部長葉俊榮也被點名，對此他不只神色淡定，甚至還開玩笑地說：「已經不是第一次了。」隨即正色強調，內政部做的事情國人都看在眼裡，最重要的不是個人去留，是做該做的事。

賴內閣改組的傳言不斷，葉俊榮再次被點名在改組名單內，昨日年終記者會，數家媒體提問如何看待內閣改組、有無聽說此事，葉俊榮笑答，內閣改組不管名單怎麼換，好像都有他，「但我現在人還在這裡」。

媒體詢問，行政院長賴清德年終之際，要一一約見閣員，內政部是否已被約見？葉俊榮表示，由於內政部業務相當廣泛，許多政策需要跨部會協調，行政院也發揮很大的統整力量，他常常有機會跟賴院長討論問題，不只是賴院長約見、他也常常主動請求協助，因此和院長一直有在接觸。

葉俊榮強調，儘管改組傳言不斷，他其實無暇關注這件事情，且也完全不受影響；內政部最重要的業務，是堅定步伐、做該做的事情，持續推動興辦社會住宅、推動租賃專法、加速都更及危老重建、落實國土計畫法等，都是須繼續努力的業務。

葉俊榮說，住宅政策中的危老條例已三讀通過，期待都更條例在內政部與立委充分溝通後，能夠得到認同，活絡我國都更量能；而國家住宅及都市更新中心設置條例草案已排進臨時會，也希望能順利通過。