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建築法修：違建戶要回復原狀 不改正得連續罰

2018-01-04 22:19經濟日報 記者潘姿羽╱即時報導

去年違建事故頻傳，內政部長葉俊榮4日強調，修正建築法才是長遠做法。內政部現已研擬出建築法修正草案，賦予違建戶自行回復原狀的義務及罰鍰規定，且不改正得連續罰，預計近日便可送行政院。

違章建築不只影響建築結構，嚴重者甚至危及公共安全，內政部次長花敬群表示，部裡已完成建築法修正草案，法規會也通過，近日便會送進行政院，最快下個會期可送進立院審查。

至於修法重點，內政部將以改變過去違建就是由公部門執行拆除的思維，賦予違建戶自行回復原狀的義務及罰鍰規定，且不改正得連續罰為大方向。

內政部2015年已研修建築法，若違建戶未將建築恢復合法狀態，可處四萬至50萬元罰鍰，並得連續罰，但因外界尚有疑義，遭行政院撤案要求重新檢討修正。

花敬群表示，考量有些違建的情況比較輕微，若處以太高罰鍰，可能不符比例原則，相較於上一次的版本，這次罰鍰最低將從數千元起跳，才能符合各種輕重不同的違建態樣。

先前雙北市多起違建火警事故，引起政府高度重視，內政部日前也端出「加強既存違章建築處理指導綱領」，列出違建優先執行類型，頂樓加蓋的違章建築、違建樓層達到兩層，高密度隔間的分租套房、學校周邊宿舍等都在其中，地方政府應優先查處。

花敬群也說，建築法修正案讓罰則明確化後，地方政府處理違建時便能有明確的依循，由於違建態樣相當多元，希望地方政府可先搭配「加強既存違章建築處理指導綱領」，從影響公安較嚴重的違建優先處理。

違建內政部花敬群

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