葉俊榮：強化租賃市場 年輕人不一定買房

2018-01-04 22:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ╱即時報導



總統蔡英文誓言改善年輕人處境，內政部長葉俊榮4日強調，未來住宅政策施政重點會放在健全租賃市場，讓買房不再是民眾的唯一選擇，「不認為租房子是一件不高尚的事情。」

內政部昨舉辦年終記者會，葉俊榮表示，內政部相當重要的成果之一，便是「租賃住宅市場發展及管理條例」已於去年12月27日經總統公布，將於今年6月27日施行，除了健全租賃機制，也鼓勵、扶植專業租賃服務產業，希望租屋可以成為國人另一種居住選項。

近年高房價引起廣大民怨，更讓年輕人對未來充滿不確定性，葉俊榮表示，其實在其他國家，租房子是件相當普遍的行為，即便大學教授也可能是租房、且是租在很有品質的房子；如果在台灣也能打造這樣的環境，買房子就不見得是人生必走的路，而是多了其他選擇。

蔡政府居住政策重要一環，便是八年20萬戶的社會住宅，除了直接興建，也有部分是包租代管；直接興建部分，截至去年12月28日止，進入規劃興建及完工階段者，已累計逾4.9萬戶，超出原訂2020年四萬戶的目標。

「包租代管」的民間空屋轉作社會住宅，則由六都率先推行，預計一年內達一萬戶的目標；台北市已於去年10月31日正式啟動，其餘五都預計於今年1月陸續開辦。

租賃專法將於今年中施行，屆時除了專業團體可提供房東、房客協助，專法其中一項重點是扶植租賃服務產業；內政部說明，為了鼓勵個人房東將房屋交由專業經營者代管或出租，將提供房東所得稅、地價稅及房屋稅的租稅優惠，活絡租賃住宅供給，有了需求，業者也會跟進。

另外，專法將租賃住宅服務業訂為許可行業，並要求服務人員應取得專業證照，另要求業者應繳交營業保證金，確保租賃住宅服務業專業能力及服務品質。

葉俊榮表示，租賃專法已經打好健全市場的第一步基礎，不只希望能照顧年輕人出社會後的「第一哩路」，不再為了居住問題所苦。