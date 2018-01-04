財經觀點／美國降稅 新興市場風暴掩至

2018-01-04 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 郭及天 整理



台經院景氣預測中心主任孫明德。 圖／孫明德提供 分享 facebook

今年全球經濟景氣關鍵字之一是「美國」，美國降稅引發全球貨幣戰改打財政戰，資金將往美國流動，過去高外債比及股匯強勢的新興市場，金融風暴的風險大提高，此外也需留意流通性低的特殊金融商品。

美國稅制改革以減稅為主軸，不僅美國企業將資金回流，並吸引外商至美國投資，升息也會帶動資金回流，特別往基礎建設流動，今年保護主義會更明顯。另全球二大經濟體，歐洲面臨各國經濟成長不均，中國大陸則面臨從硬實力、製造業，到軟實力、服務業的轉型。

過去廿年，經濟成長與貨幣供給同步，但近年在各國競推QE（量化寬鬆）印鈔票下，貨幣供給遠較經濟成長高，兩者的缺口形成泡沫，成為金融風暴潛在危機。

全球各國從過去的貨幣寬鬆的貨幣戰改打財政戰，全球跟進的升息、縮表政策造成資金收縮、金融降溫，全球資金版圖從近年新興市場和新金融商品，流向先進經濟體與基礎建設等實體經濟商品。特殊金融商品如過去次級債，並不像黃金、石油具高度流通性，新興市場與特殊金融商品的風險陡升。

其中又以「外債風險高、股匯風險大」的新興市場風險最高，一遇資金退潮可能引發金融風暴，外債是外匯存底二倍以上的國家包括南非、印尼、日本、越南、馬來西亞，股市加匯率今年漲幅合計超過三成的越南、巴西、印度等，都變成高風險國家。

台灣的外債占外匯存底百分之四十，今年股匯二市漲幅合計僅百分之廿，在各國漲幅僅算中等，相對安全，不過產生金融風暴的高風險國家，多位在台灣附近。

貨幣貶值、金融系統穩定度低，信評機構自然會降這些國家的評等，外資抽腿更快，金融風暴於是產生，過去除了二○○八年美國金融危機引發全球風暴外，其餘風暴幾乎都來自新興市場。

（本文由孫明德口述）