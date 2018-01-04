保險業樂看美稅改：匯損壓力少多了

行政院4日舉行院會，財政部次長吳自心（左）在會後記者會，回答有關美國稅改台灣因應之道。 中央社 分享 facebook

行政院關切美國稅改，對台灣金融市場可能影響。金管會昨天表示，就銀行、保險、證券等三業來看，美國稅改都不會有短期負面衝擊，壽險業甚至可能因為美元升值，可緩解海外投資部位出現匯損壓力。

金管會統計，到去年十一月底，全體國銀的美國曝險部位一兆九一三億元（授信四二四二億元、投資六六七一億元）、保險業曝險五點五七兆元、券商期貨曝險九○五點八九億元，投信基金（投資美國基金）二三四六億元，加總共六點九八兆元。不過，若計算美元計價資產，保險業部位就有十三點零三五兆元。

證期局副局長張振山說，去年外資累計淨匯入八六點八三億美元，歷年累計淨匯入二○八○點五五億美元，目前外資仍持續匯入台股；證期局評估美國稅改，短期內不會對台股造成太大波動。銀行局副局長莊琇媛指出，評估美國稅改對銀行業影響，也在可控制範圍內。

保險局副局長蔡麗玲說，美國稅改對保險業影響有兩個層面，一是美國企業海外盈餘匯回，美元會有升值壓力，但此舉可緩解保險業國外投資部位虧損壓力，二是美國稅收可能會造成美國公債殖利率上升，保險業新資金運用報酬可望提高，對投資部面也是正面影響。

針對賴揆指示財政部加強推動洽簽台美租稅協定，財政部次長蘇建榮表示，針對洽簽租稅協定的問題，與美方持續對話中。

財政部高層表示，我國持續透過各部會及駐外代表處，運用各種管道、場合，向美方表達我們的期待，積極推動洽簽租稅協定，解決人員、資本、技術、商品自由移動面臨的雙重課稅障礙，以促進台美雙邊投資貿易發展。不過，要簽訂全面性的租稅協定，範圍廣、難度高，需要時間「慢慢談」，特別是美國稅制都在變動中，租稅協定更難有進展。

不過，因應美國ＦＡＴＣＡ法案，財政部已獲授權在平等互惠的原則下，可對外洽簽稅務用途資訊交換及相互提供其他稅務協助，財政部高層說，簽訂台美資訊交換協定的進度應該會比較快。