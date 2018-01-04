美稅改 我因應…緊釘供應鏈出走

行政院長賴清德在昨天的院會中，指示財經部會審慎因應美國稅改對國內的影響，央行副總裁嚴宗大（右起）、財政部次長吳自心、經濟部次長龔明鑫等人在會後記者會說明相關對策。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

美國通過稅改方案，行政院長賴清德昨天表示，台灣出口雖可受美國消費及經濟成長升溫而提振，但美國稅改也可能增加企業赴美投資誘因，政府要審慎因應。

國發會昨天在行政院會報告「美國稅改對我國之影響及因應策略」，行政院發言人徐國勇在會後記者會轉述以上賴揆裁示；賴揆也指示央行及金管會應密切注意金融市場波動。

央行副總裁嚴宗大表示，主計總處評估，美國稅改短期有助經濟成長、進口增加，美國進口增加會帶動台灣出口，對台灣經濟成長有貢獻；但長期來看，對每年經濟成長的提升幅度有限。

經濟部次長龔明鑫指出，台美產業鏈互補，因應美國稅改帶動的新投資、新消費，可望帶動台灣部份零組件、部分產品對美國出口。

經濟部估計，金屬製品、電子產品、電子零組件、機械設備、汽車零組件等過去銷美的大宗貨品，如今可能特別有成效。

針對機械設備的商機，龔明鑫說，美國未來十年大約有一兆美元投入基礎建設，工程機具設備的商機可望特別突出。

但龔明鑫坦言，美國稅改案也可能造成部分企業轉移到美國投資，目前台灣已赴美國設廠的台塑、鴻海，主要目的仍是擴張美國內需消費市場，不是取代台灣產能，政府會持續加強台商赴美國投資相關性的聯繫。

國發會在報告中指出，美國稅改案恐牽動大企業赴美布局，但對中小企業影響有限。

龔明鑫以台塑赴美投資為例，其主要目的是開發頁岩油氣，降低乙烯生產成本，原物料再輸出其他國家；因是一貫化生產工廠，牽動中小企業搬遷的影響較小。