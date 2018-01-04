賴揆指示財政部 加強洽簽台美租稅協定

2018-01-04 21:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



行政院長賴清德今（4）日表示，美國稅改方案通過後，美國對跨國企業課稅原則將有大幅度變化，為解決台商可能面臨的雙重課稅障礙，請財政部加強推動洽簽台美租稅協定。

國發會今天在行政院會報告「美國稅改對我國之影響及因應策略」，行政院發言人徐國勇在記者會上轉述，賴揆指出，美國稅改案後，可能會讓雙方的人員、資本、商品與勞務移動面臨雙重課稅障礙，請財政部加強推動洽簽台美租稅協定。

財政部次長吳自心表示，財政部已在努力與美國洽簽租稅協定，雙方持續對話中。事實上，除了台美租稅協定，財政部也在努力與新南向國家洽簽租稅協定。