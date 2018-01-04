台中電廠煤倉又廢標 台電：完工目標不變

2018-01-04 19:29 中央社 台北4日電



台中空污問題日前引發關注，台中電廠擬以新台幣125億元將煤倉改為室內，昨日二度開標，因廠商開價過高宣布廢標。台電表示，兩座煤倉預定110年、113年完工的目標不會改變。

台電公司去年12月23日，台中電廠室內煤倉工程首次招標宣告流標，台電預定1月3日開標，1月底前決標，預計民國110年興建完成第一座室內煤倉，昨天二度開標，因「廠商標價高於預算金額」，導致廢標。

台電公司表示，因為投標廠商標價過高，希望可以找廠商談一談，「哪些項目可以降低」，或者是透過新的工法來縮短時間，並積極邀請其他廠商參與招標，兩座煤倉預定民國110年、113年完工的目標不會改變。

台中電廠用來放置燃煤的兩座戶外儲煤場，目前已加裝防風柵網及加強灑水，為進一步提升空氣品質，台電公告招標的新台幣125億元預算，計畫改成高度約55公尺，寬度約110公尺的2座室內化棚式煤倉，進一步抑制煤塵溢散達98%。

台電近期招標多次流標的工程，還有第一期離岸風電計畫，由於預算過低，加上國產化要求等因素，3次公開招標都流標。去年11月14日重新公告上網，預算金額新台幣250億元；去年12月19日開標，僅一家廠商投標，宣布流標，預計本月10日將再度開標。由於有承攬商表示，希望台電多給一些時間，台電考慮9日前會公告延長等標期。