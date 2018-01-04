美國稅改 國發會：恐牽動大企業布局

2018-01-04 18:51 中央社 台北4日電



行政院今天聽取國發會報告美國稅改的影響，國發會表示，可能牽動國內大企業全球布局，對中小企業影響有限。在整體經濟上，可望受惠美國民間消費及經濟成長升溫，提振出口。

行政院長賴清德今天在行政院會聽取國發會提出「美國稅改對我國影響及因應策略」報告。

國家發展委員會經濟發展處處長吳明蕙會後接受訪問時表示，美國通過「減稅與促進就業法案」，透過調降稅率與簡化稅制，引導資金重回美國投資，勢必對全球經濟、產業與金融市場造成衝擊。

在外來投資部分，吳明蕙說，美國為台灣重要經貿夥伴，對台商海外布局可能帶來影響，應該持續關注並妥為因應。美國稅改有助提振在美投資誘因，也可能牽動國內大企業全球布局，對中小企業則影響有限。

此外，吳明蕙說，美國是台灣近5年來第7大外資來源國，來台投資多著眼於台灣內需市場或投資產業供應鏈，影響也是有限的。

吳明蕙指出，根據主計總處模型推估，在其他假設不變下，美國經濟成長增加1個百分點，台灣商品出口正成長可增加0.15個百分點，經濟成長可增0.07個百分點。

因此，對於國內出口部分，吳明蕙指出，美國稅改方案有助提升個人可支配所得，帶動美國民間消費增加，進而提高國內對美國的出口，但長期激勵效果，仍待觀察。

至於已經在海外的台商，吳明蕙認為，若是美國企業供應鏈上下游、使用美國原物料生產或以美國為消費市場，基於就近服務客戶或接近供應鏈，赴美設廠投資的機會將提高。

吳明蕙指出，美國降稅後雖增加在美投資誘因，政府因應策略正在優化國內投資環境，拓展對美出口商機，營造優質經營關係。政府將協助台商融入美國在地價值鏈體系，搭配國內5+2產業創新及重點發展產業，篩選有關鍵技術缺口的美商，加強台美產業合作。