聯茂江西設廠擴產 將投資逾18億元

2018-01-04 16:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



銅箔基板廠商聯茂（6213）今天公告，董事會決議投資新設大陸江西廠現金約6,237萬美元（新台幣約18.46億元），主要是新設公司拓展市場及因應市場需求。

聯茂公告，新設該公司將生產及銷售銅箔基板及膠片等業務，投資架構將由聯茂控股ESI(投資50%)，東莞聯茂(投資25%)以及無錫聯茂(投資25%)。

聯茂公告也顯示，含本次投資迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額為8,040萬美元，至於實際赴大陸地區投資總額為5,958.6萬美元，近三年認列大陸投資利益持續成長。