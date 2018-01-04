產業園區汽電共生 購電費率可望提高

2018-01-04 14:21 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林潔玲 ╱台北報導



為鼓勵產業園區企業設置汽電共生系統，經濟部預告針對「產業園區」特高壓用將依不同電壓等級計算，將輸電費用細分依不同電壓等級345kV、161kV、69kV計算，未來企業汽電共生系統餘電的購電費率有望提高。

經濟部統計，去年前九月合格汽電共生產銷情況，全台有81家裝置容量有700萬瓩，自發自用電量占比七成五，餘電出售量占比約兩成五，81家企業當中有22家位於產業園區。

經濟部官員表示，汽電共生系統主要配合工廠製程蒸汽及電力需求而設置，可作為推動產業園區能源整合、促進循環經濟發展的重要媒介，且具提升設備利用率及運轉效率效果。

同時，因實務面位於產業園區內汽電共生系統所產生的餘電就地利用，相較於其他非在產業園區內的汽電共生餘電併入電網所產生的線路損失較少，因此針對合格系統位於產業園區者，將輸電費用依不同電壓等級345kV、161kV、69kV計算以茲鼓勵。

官員指出，能量費率的計算公式是以時間電價減除輸、配電及銷管費用，再乘以一般或大型機組調整因子，而此次修正在輸電部分進行細分調整，相較過去超過69kV以上即是特高壓，成本都是平均分攤來說，將更貼近實際面，也因減項變小，若在時間電價未調整的狀況下，費率就會提高。

3月5日完成預告

經濟部預告修正「汽電共生系統實施辦法修正草案」，預告期為60天，預計3月5日可完成預告，在收集外界意見後整理公告後施行。