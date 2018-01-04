邀日商投資電動機車電池 鋪最後一哩路

2018-01-04 02:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



知情人士透露，電動機車國產化的最後一哩路只差鋰電池；為了落實整車國產化的政策，經濟部正在與日商Panasonic洽商，爭取Panasonic直接來台設廠，或與台灣有潛力的電池製造商合資設廠。

經濟部官員對於爭取Panasonic來台投資一事不願表示意見，只表示，確實有在爭取某國際大廠來台投資，以利落實電動機車電池國產化。

工業局金機組組長黃裕峯表示，台灣目前有能力生產電動車鋰電池的業者，主要包括能元科技、有量電池、台達電等業者，但即便做到相同的品質，成本還不具有競爭力。