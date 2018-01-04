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經濟部扶持電動車 兩路並進

2018-01-04 02:22經濟日報 記者吳馥馨／台北報導

電動車。
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我國電動車產業政策確定，將雙管齊下推動，經濟部官員表示，電動機車將扶持整車國產化，並進軍東南亞國家設廠；電動車擬主攻馬達等關鍵零組件，並搭上特斯拉的順風車，躋身國際供應鏈。

行政院長賴清德日前宣誓2035年禁售燃油機車、2040年禁售燃油車，但被批評空有政策宣誓，缺乏產業扶持政策。

經濟日報提供
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事實上，我國電動機車已有Gogoro、中華等成功案例，加上機車製造及使用大國的優勢，有機會趁著這波環保趨勢，轉型為電動機車大國。

知情官員表示，在各種購車補助政策催化下，台灣基本取得電動機車的整車製造能力，只差鋰電池的技術仍落後國際，價格也不具競爭力，約比國外電池貴了四成到六成，因此，電動機車的發展政策，將以繼續落實鋰電池國產化為主。

工業局副局長楊志清表示，台灣電動機車除滿足內需市場，也要搶攻國際市場。但面對出口市場，台灣一定要嚴肅面對整車組裝出口的關稅問題，台灣有條件繼續當電動機車的生產基地嗎？這個問題，必須思考。

經濟日報提供
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楊志清還說，台灣電動機車若要出口，勢必和其他國家合作。即便是東南亞國家，也會希望能夠帶動當地就業，要有互利方式才有成功機會。

據了解，台灣的機車大廠包括三陽、光陽都有在越南投資設廠；而為了對抗空汙，越南河內已宣布2030年「禁摩」，外界預料，河內目前500萬輪摩托車將改由電動車替代，商機無限，台灣電動機車遲早也要赴越南生產。

但電動車產業確實比較困難，即便在傳統油車時代，台灣的汽車製造就不是強項，例如，迄今仍不具引擎製造能力，充其量只是「組裝」車廠而已。

楊志清坦言，依當前政府的財政情形，發展電動車產業不能只寄望政府補助；但台灣確實也有市場需求，例如特斯拉已宣布在竹科以及高速公路沿路，建置充電設施。

統計顯示，去年前11月，純電動小客車的掛牌新增430輛，但上一年只新增69輛，代表台灣的電動車商機已經浮現。

知情官員還說，就像電子零組件業沾上「蘋果光」策略一樣，對於電動車產業，台灣最佳的策略就是搭上國際電動車品牌商的順風車，躋身其供應鏈。例如生產電動車馬達的富田電機，就已躋身特斯拉供應鏈。

電動機車電動車東南亞

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