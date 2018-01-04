蔡英文：今年內解決低薪

2018-01-04 02:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林敬殷 ／台北報導



身兼民進黨主席的蔡英文總統昨（3）日在民進黨中常會表示，過去長期困擾台灣社會的低薪問題，務必對症下藥。最重要的，是要讓經濟成長的好處嘉惠全體國人，她也提醒執政團隊密切注意國際整體經濟情勢發展，在今年內努力解決國內低薪問題。

蔡總統指出，從數據可以看出，營業盈餘並沒有相對反映到勞工的薪資福利上，她認為企業應將獲利反映在勞工薪資。