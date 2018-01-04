企業加薪...金融業很積極

2018-01-04 02:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北報導



政府鼓勵企業界加薪，金融業動作最為積極，目前已有中租、國壽、富邦金、台新金以及泛公股銀行等多家金融機構都紛紛表示今年會加薪，幅度普遍都在3%以上，基層員工甚至有逾一成以上水準。

民營金融機構部分，去年底召開尾牙旺年會的中租控股集團已率先宣布明年加薪計畫，中租企業總裁辜仲立表示，在集團獲利再創高峰下，不僅年終獎金將比往年高，最高發到12~15個月，今年也要對員工加薪，中租控股董事長陳鳳龍表示，加薪以3%為主，也會考量個人表現。

經濟日報提供 分享 facebook

國泰金旗下國泰人壽總經理劉上旗也在去年底表示今年會啟動加薪，他說國壽內勤人員近三年平均加薪幅度達3.4％，外勤人員是變動薪，但因為公司資源全力支持下，外勤人員近三年平均薪水也成長5.5％，前年壽險業內外勤平均年收入是91.7萬元，國壽絕對高於此平均值，且國壽今年第1季底、第2季初還會再啟動加薪。

台新金新任總經理林維俊說，台新金配合政府政策，年年都加薪，目前是國內高薪前一百大企業，每年平均加薪都在3%以上，員工起薪都有3萬元，今年整體加薪不會低於去年的3%。

而公股行庫自然配合政府政策最有力，除了一般整體性加薪外，今年更大力提高基層員工起薪水準。第一銀行董事會日前通過今年整體平均加薪3％，並針對基層人員大舉加薪，最多至11％，這是第一銀繼2011年、2015年後事隔三年再度啟動加薪，配合政策高階加薪少、基層加薪多。