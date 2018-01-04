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名家觀點／鼓勵IPO 學學香港

2018-01-04 02:00經濟日報 記者徐碧華整理

港交所去（2017）年12月放寬上市規則，市場預估，今明兩年將迎來上市潮。很高興聽到證交所董事長許璋瑤一開年就提到要鬆綁上市條件，這有利擴大台股IPO（初次上市）市場。

企業關心如何鬆綁？證交所尚未提出具體作法。個人認為，接軌國際是值得研議的方向，第一站不妨看看香港

香港的新規則容許生物科技企業「在沒有獲利、甚至還沒有收入」的情況下申請上市。新規則也納入阿里條款，允許「同股不同權」，以便留住像阿里巴巴這樣的公司在港上市，不必赴美。

「同股不同權」是指容許部分股東擁有同樣的股權但有更大的投票權，投資人也許覺得這制度不公平，不一定能馬上接受。若國人接受度不高，證交所倒也可以暫時擱下，不必急著決斷，或者未來吸引外國新創的公司來台上市時可以評估「同股不同權」可行性。但是放寬「獲利條件」應該放在首要考量。

以現行申請上市櫃標準，科技事業只要拿到工業局科技事業核准函，就可以適用比一般上市櫃寬鬆（無獲利門檻）的上市條件。但是港交所新訂的遊戲規則，並沒有經主管機關這一道程序，只要市值達15億港元以上，具備獨特的創新智財權，至少有一項產品已進入臨床二期，就可以到香港申請主板上市。

從我們服務客戶的實務經驗，要取得工業局的核准函，單是申請時間就需要六個月到一年。而且拿到核准函後有申請上市的期限，一旦過了期限，還得重新申請、重新審查，這時有上市櫃申請準備不及需重新申請科技事業的個案。

證交所及櫃買中心所訂的「上市/上櫃審查準則」中，最令新創公司頭疼的，就是「獲利能力」條件，根據規定，最近一年必須有獲利，而且最好一年比一年高，還不能有累積虧損。

為什麼新創事業感到頭痛呢？對於新興的生技業、電商、綠能，初期的研發投資、行銷投資很大，但投資越大，也因此產生累積虧損的新創公司比比皆是，因為即便好不容易衝高營收、當年度可以小有獲利，但很難弭平累積虧損。

其實，這個時候正是新創公司最需要募資的時候，需要外來資本繼續投入研發，鞏固核心競爭力；需要外來資本弭平累積虧損，強化資本。總之，需要錢來讓公司壯大、堅實下去。

個人建議，針對政府要扶植的產業，例如「5+2」產業等，鬆綁「獲利能力」條件，不以獲利、沒有累積虧損為上市/櫃的必要條件，若公司呈現虧損，可以適用營收、市值或者投資研發指標，來申請上市櫃。

生技產業來說，是否持續大規模的投入研發，這指標更能展望公司的未來。畢竟，投資一家公司更看重的是它的未來性，而不是過去的表現，獲利數字所描述的是過去的表現。

鬆綁上市櫃條件似乎只是一個小小環節，但是茲事體大，它涉及落實政府扶植產業的政策，募資不易的話，產業難以發展。新興產業上不來，就無以創造高品質的就業機會，留不住人才。投資、就業、成長的新經濟模式無法循環運作。

（本文由資誠聯合會計師事務所審計服務營運長梁華玲口述）

證交所香港生技產業

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