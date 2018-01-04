台灣這產業好威！年產14億片 相連可繞地球半圈

2018-01-04 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ／台北報導



近年受到「韓流」與藝人帶動下，隱形眼鏡被賦予了「美觀」的功能，成為化妝打扮的一部分。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

你知道台灣隱形眼鏡生產有多威嗎？光是2016一年，台灣就生產了14億片隱形眼鏡。14億片是什麼概念呢？若以一片隱形眼鏡直徑13公釐計算，台灣一年生產的隱形眼鏡，連起來可以繞地球近半圈。

經濟部統計處指出，隱形眼鏡絲毫不受景氣影響，近9年產值年增率都維持兩位數，去年產量、產值還有望再創新高，可說是台灣產業一隻大「黑馬」。

★隱形眼鏡 成了打扮的一部分

官員說，早年隱形眼鏡是傳統眼鏡的替代品，隱形眼鏡廠商主要是在鏡片舒適度、含水度等戰場開打。但是近年受到「韓流」與藝人帶動下，隱形眼鏡被賦予了「美觀」的功能，成為化妝打扮的一部分，廠商也紛紛推出瞳孔放大片、花紋變色片等新產品。

隱形眼鏡產品種類、色號繁多，令人眼花撩亂。 記者高詩琴／攝影 分享 facebook

★高價花紋變色夯 產值跟著飆

而這些新的隱形眼鏡產品不只吸引了新的消費族群掏腰包，也為隱形眼鏡注入了附加價值。舉例來說，花紋變色片的價格約是一般隱形眼鏡價格的1.5～2倍，因此不難理解為何近年隱形眼鏡產值持續兩位數成長飆高。

★可可咖、晶燦灰…讓眼睛增色

現在市場上，隱形眼鏡的選擇也很多，「耀眼棕」、「可可咖」、「晶燦灰」、「尊榮藍」各種色號讓人眼花撩亂。不僅眼鏡行可以販售，一般藥妝店也可以販賣。眼鏡行說，現在消費者到眼鏡行，常常就是為了買隱形眼鏡，因此陳列上也會放在店門口。

現在不僅眼鏡行可以販售隱形眼鏡，一般藥妝店也可以販賣， 記者高詩琴／攝影 分享 facebook

★跟著韓劇女主角 戴出流行

眼鏡行店員指出，早年女性消費者為了追求「大眼睛」效果，相當青睞瞳孔放大片。不過近年消費者發現，如果眼鏡不夠大，瞳孔放大片反而會「吃掉」眼白，顯得有點怪，因此「小直徑」的變色片開始成為熱潮。「有時消費者也會討論，韓劇女主角的瞳孔變色片是哪一款的，想要選一樣的」。

★台灣人 平均一年買10片

台灣隱形眼鏡產業之所以如此蓬勃，跟國人捧場很有關係。台灣大廠多數還是幫國外代工，但是內銷量也持續成長。根據統計，2016年台灣生產的14億片隱形眼鏡中，內銷達2億5000萬片。若以台灣人口2300萬人換算，平均來說每位台灣人每年購買10片隱形眼鏡。

經濟部統計，2016年台灣生產約14億1600萬片隱形眼鏡，2017年更持續成長，光是前三季就生產了13億6000萬片隱形眼鏡，前三季年增率都維持約40%的年增率。第四季若保持亮麗成績，去年產量有望創新高。

多數人對於14億片可能沒有概念，如果以隱形眼鏡一片直徑13公釐計算，台灣一年生產的隱形眼鏡，連起來長度可以達到1萬8200公里，約可以繞地球0.45圈。另外，台灣在91年才生產1200萬片隱形眼鏡，過去14年內產量成長速度可見一斑。

台灣隱形眼鏡產業之所以如此蓬勃，跟國人捧場很有關係。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

★去年前三季 產值就達149億元

產值方面，2016年我國隱形眼鏡產值已經突破100億元大關，來到160億元；2017年產值也持續飆高，光是前三季就達到149億元。統計處預估，去年不論是產量或是產值都將創下新高。

工業局分析，我國大廠一方面幫日本與歐美大廠代工，另一部分廠商也投入自有品牌。隱形眼鏡已經屬於成熟產品，台灣產業建構完整，已累積穩定品質與良率。未來需要持續開發差異化產品，積極關注新興市場、擴展市占率。