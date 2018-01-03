工業局鼓吹給電動車停車優惠 「交通部埋單...」

2018-01-03 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ／台北報導



工業局規畫未來五年協助建立三三一○座電動機車充換電站，也將跨部會協調專屬停車位。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

經濟部工業局昨天表示，保守估計未來五年電動機車掛牌數量將達廿二萬輛，但是「有車，沒有充電站也沒有用」。工業局規畫未來五年協助建立三三一○座電動機車充換電站，也將跨部會協調專屬停車位、停車優惠等配套。

工業局表示，預估今年電動機車掛牌數量為三點六萬至五萬輛，明年七萬、後年十萬，「保守估計，五年內電動機車掛牌數量可以達到廿二萬」。但是有車，沒有充電站也沒有用，若以一個站服務五十、六十輛機車的比率來換算，未來需協助建立三三一○個充換電站。

工業局指出，目前暫擬換電站與充電站的比率為九比一，但會「隨時滾動檢討」，其中一千站由中油推動設置。中油指出，今年目標是先設置一百六十站，也可能會更多。

交通部今年起開始發放電動機車專屬車牌，工業局昨表示，目前正跨部會協調更多交通面的配套，如電動機車專屬停車位、停車費率優惠打八折或九折等，吸引更多民眾改騎電動機車。

不過，停車費率優惠由誰埋單？官員說，將由交通部規畫政策，可能由交通部或是地方政府來吸收。

工業局表示，內政部建築法規也規定新大樓停車空間預留充電管線，有助推動充換電站。

環保署也修訂空汙法，針對十年以上老舊機車提高汙染排放標準，也將逐步加嚴平均汙染油耗要求。