環團批開發大鬆綁 營建署：完全不是這麼一回事

2018-01-03 20:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ╱即時報導



環團今召開記者會，痛批內政部國土計畫法草案放水，尤其森林區「降級」，從「國土保育一」鬆綁為「國土保育二」，此舉根本是為「清境」等高山違法開發解套，形同開發大鬆綁；營建署城鄉發展分署分署長陳繼鳴則澄清，森林區已被劃入國土保育區，意即不能變更為其他開發利用，不可能有住宅、商業開發，環團所言「完全不是這麼一回事」。

國土計畫法是國土最上位的法律，待全國國土計畫公告實施後，各縣市政府須依其精神擬定縣市的國土計畫，取代原有的區域計畫；換言之，未來國家土地空間由國土計畫法、都市計畫法及國家公園法來規範。

而「森林區」是區域計畫法的法定分區，未來區域計畫法將廢止，該名稱不會存在，而是畫入國土保育區；陳繼鳴說明，不管第一類還是第二類的國土保育區，都無法變更用地來開發，而森林區分很多種，第一類確實標準較嚴，是完全管制、禁止開發，第二類則是允許教育、科學研究、水土保持相關設施等以保育為目的的使用。

陳繼鳴說明，保安林、國有林事業區等均將改劃設為國土保育地區第一類，並無降低保護；而可進行林木生產、經濟利用的經濟林，以及部分大學的實驗林場，還有森林育樂區，這類森林區若歸為國保區第一類，可能喪失部分功能，因此教育部、林務局根據實際教學需求、經營管理須要才做此建議，「不是放棄掉森林，完全不是這麼一回事」。

營建署說，國土計畫法範圍廣泛，已分為六個專案小組討論，並持續蒐集各界意見，未來相關會議均公開於網站，並開放外界報名參加及表述意見，以妥適處理相關議題。