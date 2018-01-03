產業缺工 潘文忠：4年培育2萬技優人才

2018-01-03 19:47 中央社 台北3日電



教育部長潘文忠。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣許多產業缺工嚴重，教育部長潘文忠今天表示，將透過優化技職實作環境、成立產業菁英訓練基地等措施，4年內培育2萬名技優人才。

教育部今天召開年終記者會，潘文忠表示，民國106年開始，教育部政務次長姚立德花了很長的時間跟經濟部、各學校合作，由北到南舉辦多場會議，透過產、官、學實際對話，瞭解人才需求。

但潘文忠說，會議畢竟不能整天開，教育部隨後設立了產學連結辦公室，分成15個領域工作圈，「客製化」培養產業需要的人才。

潘文忠表示，現階段目標是4年內，培育2萬名技優人才投入產業，並讓3600位教師增強實作能力，對接產業的發展，終極目標是「讓學生找到好的未來，工作找到好的人才。」

姚立德表示，目前正在研擬的「學位授予法」修法，未來學制會更有彈性。透過高職、技專科大的合作，方便青年在業界、學校中多次轉換。

今天年終記者會上，教育部也邀請多個大學、企業代表分享策略，高雄榮總台南分院院長王志龍指導南臺科技大學學生，成功研發出「洗腎脫針漏血監控裝置」，不僅通過臨床測試，還因此成立了2家新創公司。

王志龍認為，透過產學合作，不僅可以解決台灣社會的問題，也有機會為國家帶來好處。例如他們的洗腎研發成果，就被擁有上億人口的印尼政府感興趣，雖然與台灣沒邦交，仍透過民意代表的私人名義，派人來台取經。