談2018經濟成長 蔡總統：推動政策也要改善低薪

2018-01-03 16:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳慶徽 ╱即時報導



蔡英文總統今（3）日在民進黨中常會中裁示，未來執政團隊除了將以「鬆綁、招商、投資」等三面向為核心政策推動經濟發展外，也要持續改善勞動環境，特別是務必針對過去長期困擾台灣社會的低薪問題對症下藥，讓經濟成長的好處嘉惠全體國人。

民進黨中常會今（3）日邀請國發會副主委邱俊榮以「當前經濟情勢」為題進行報告，經民進黨發言人何孟樺轉述，蔡總統在聽完報告後裁示，國際經濟雖然呈現微幅上揚的趨勢發展，但面對全球潛在的經濟風險，她強調要請行政團隊密切注意國際動態，並隨時做好及早因應的準備。

蔡總統提到，過去一年，台灣經濟穩健成長，而根據這份報告，不論是商品出口、工業生產、零售業、餐飲業等表現都相當不錯，同時失業率與物價也相當平穩，另外，企業獲利也增加、投資信心也隨之提高。

蔡總統說，近年政府提出了前瞻基礎建設、五加二產業創新計畫與排除企業投資五障礙等政策，使台灣的經濟有穩定的動能向前成長，讓產業逐漸轉型，以面對國際市場的挑戰。