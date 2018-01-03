中國提升環保標準 中研院學者：對台灣短多長空

2018-01-03 16:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ╱即時報導



12月底中國昆山減排事件替台商上了一堂「震撼教育」，中研院經濟所所長簡錦漢表示，這事件已經可以看出中國對環保的態度日趨強硬，對台灣將是短多長空。

中國昆山市政府12月底證實對企業發出停產令，儘管暫不實施，未來政策方向已經可以預見；簡錦漢昨（2）日出席中經院記者會時表示，中國限排政策顯示對於環保的標準開始提升，勢必影響整個供應鏈出貨情況。

簡錦漢認為，短期對台灣部分廠商「也許是好消息」，尤其是智慧機械廠商，因為中國廠商若要提升產品品質，就會需要更好的機器來生產產品，需求增加、台廠也就跟著受惠。

中經院助研究員陳馨蕙補充，今年以來電力暨機械設備產業表現相對不錯，除了景氣回溫，中國推行環保政策，許多廠商因而必須朝智慧生產轉型，需求拉動台灣相關產業生產，也是原因之一。

中國提高環保標準，短期雖可拉動對台機械設備的需求，但簡錦漢指出：「長期的話，對台灣不見得是好事。」

簡錦漢說明，如果中國廠商為了符合環保標準，轉型成功、提高生產品質，屆時很可能又替代掉台灣廠商；台灣必須盡快自我提升因應，否則將會受到衝擊。

採購與供應管理協會執行長賴樹鑫則說：「這是台灣產業升級的最好機會。」他表示，中國對環保的要求一定會愈來愈嚴，甚至比歐美走地更快、更先進，而中國擁有最大的消費市場，台商必須強化附加價值，才能從中受惠。