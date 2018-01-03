零售新創、中小企業 可發電子禮券

2018-01-03 14:40 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林潔玲 ／台北報導



小規模零售業新創公司或中小企業，發行電子禮券門檻降低了。因應金融支付多元發展趨勢，經濟部新增履約保證方式，增加電子支付機構及信用卡或金融卡收單業務的銀行的履約保證。

經濟部指出，過去小型企業發行禮券，因資金調度門檻高，難辦理履約保證，但在新規定上路後，業者發行電子禮券門檻即降低，民眾也更加有保障。

由於禮券屬於預付型交易，消費者會擔心業者無法兌換商品，沒有保障。而經濟部依據消保法發布的「零售業等商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，零售業者若發行禮券，其款項必須先辦理履約保證。

履約方式有五大類，包括銀行履保、銀行信託、同業互保、公會聯保，以及由經濟部許可的履約保證方式，通常以個案認定核准。但過去實務上，大型零售業大多採銀行履保或信託方式為主，小型企業則因保證資金門檻相對高，資金難運轉等成本考量，比較少用。

而中小型零售業或是新創企業，若有發行禮券也是透過第三方，例如與較大的網路平台合作，由該平台進行履約保證發行禮券。

經濟部去年也在經濟部許可的履約保證方式中，新增「專營電子支付機構」、「兼營電子支付機構」、「信用卡或金融卡收單業務的銀行」三類別。

經濟部官員說，對業者來說，降低資金成本，不需要設定發行100萬元的電子禮券，而是業者銷售的電子禮券金額，先存在銀行、專營與兼營的電子支付機構，若有實際支付予消費者，錢才會撥入給業者。對於消費者來說也有保障，但消費者須留意使用期限，因為法令規範是電子支付機構與銀行的「價金保管」為一年。

一旦保管期間內業者發生破產、歇業等問題，無法交付商品或提供服務給消費者時，銀行也將依消費者請求返還禮券款項，保障資金的安全性，降低消費者購買禮券的風險。