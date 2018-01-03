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中小企業、新創公司 發行電子禮券門檻降

2018-01-03 11:36經濟日報 記者林潔玲╱即時報導

小規模零售業新創公司或中小企業，發行電子禮券門檻降。

因應金融支付多元發展趨勢，經濟部新增履約保證方式。過去該類型企業發行禮券，因資金調度門檻高，難辦理履約保證，新增電子支付機構及信用卡或金融卡收單業務的銀行的履約保證方式後，業者發行電子禮券門檻即降低，民眾也更加有保障。

過去曾有案例，新創事業開店，想發禮券吸引買氣，增加知名度，但要找銀行履約保證，或到銀行辦理信託，費用門檻高而打消念頭。由於禮券屬於預付型交易，消費者會擔心業者無法兌換商品，沒有保障。而經濟部依據消保法發布的「零售業等商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，零售業者若發行禮券，其款項必須先辦理履約保證。

履約方式有五大類，包括銀行履保、銀行信託、同業互保、公會聯保，以及由經濟部許可的履約保證方式，通常以個案認定核准。但由於過去實務上，大型零售業大多採銀行履保或信託方式為主，小型企業則因保證資金門檻相對高，資金難運轉等成本考量，比較少用。

而中小型零售業或是新創企業，若有發行禮券也是透過第三方，例如與較大的網路平台合作，由該平台進行履約保證發行禮券。而經濟部去年也在經濟部許可的履約保證方式中，新增「專營電子支付機構」、「兼營電子支付機構」、「信用卡或金融卡收單業務的銀行」三類別，已在去年底前皆生效。

經濟部官員表示，對業者來說，降低資金成本，不需要設定發行100萬元的電子禮券，就要先籌備100萬元，而是業者銷售的電子禮券金額，先存在銀行、專營與兼營的電子支付機構，若有實際支付予消費者，錢才會撥入給業者。對於消費者來說也有保障，但消費者須留意使用期限，因為法令規範是電子支付機構與銀行的「價金保管」為一年。

同時，銀行無論是辦理電子支付業務或信用卡收單業務，都是擔任價金保管的中介者，一旦保管期間內業者發生破產、歇業等問題，無法交付商品或提供服務給消費者時，銀行也將依消費者請求返還禮券款項，保障資金的安全性，降低消費者購買禮券的風險。

根據規定，零售業是指食品、服飾品、家庭電器及設備、電腦資訊設備、運動用品、百貨公司、超市、便利商店、量販店、加油站等，以及洗衣業、視聽歌唱業、一般浴室業、三溫暖業、理髮美髮業、K書中心、室內兒童遊樂園業等行業。

禮券零售業經濟部

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