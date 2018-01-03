中華郵政今年公開甄選員工 正取1,483名

2018-01-03 11:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



中華郵政公司今（2018）年將公開甄選職階人員正取1,483名、備取576名，各職缺起薪最低3萬元。 本報系資料庫 分享 facebook 中華郵政公司今（2018）年將公開甄選職階人員正取1,483名、備取576名，各職缺起薪最低3萬元。甄試作業由台灣金融研訓院承辦，預定自2月2日上午10時起至12日下午5時止採網路報名。

中華郵政公司表示，第一試筆試日期訂於3月18日於臺北、臺中、高雄等3地區同時舉行，並依第一試筆試成績擇優於5月5、6日參加第二試口試、體能測驗。有關甄試簡章及甄試詳細規定請逕上台灣金融研訓院網站，點閱或下載列印，不另行發售。

中華郵政說，郵政具有百年以上優良傳統，各項福利、待遇、升遷及培訓措施十分完善，營運向為國營事業機構績優生，甄試進用各類職階人員起首月薪已突破30K。為加強郵政業務營運發展及人力更新需要，特徵求具服務熱誠之各界專業人才及社會菁英加入郵政服務團隊。這項甄試係依據中華郵政公司職階人員甄選進用要點辦理，錄取進用人員不適用公務人員有關法令之規定。

甄試方式第一試採筆試，並依應試人員第一試成績擇優參加第二試；參加第二試人數為正取名額的兩倍（不足五人者以五人計）。這次招考的各職缺中，營運職正取117名、備取22名，凡教育部認可之國內外大學以上學校畢業。甄選投資管理等六項類科，其中郵儲業務類科分甲、乙、丙、丁4組。月薪目前約4.3萬元。

專業職(一)正取117名、備取28名，凡教育部認可之國內外大專以上學校畢業。甄選一般金融等15項類科，其中郵儲業務類科分乙、丁兩組。月薪目前約3.4萬元。

專業職(二)內勤正取693名、備取299名，只要高中(職)以上畢業。甄選櫃台業務及郵務處理兩項類科。月薪目前約3萬元。專業職(二)外勤正取556名、備取227名，凡高中(職)以上畢業。甄選郵遞業務、運輸業務兩項類科。月薪目前約3萬元；另依實際擔任工作之性質及天數，發給兼任駕駛加給及收投加給（郵遞業務類科全月約5,903元，運輸業務類科全月約7,619元）。