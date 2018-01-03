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勿讓孩子來台留學！大馬獨中校長都有收到這封「黑函」

誰讓獨董變危險行業？謝金河：希望顧立雄懂我在說什麼

2018-01-03 07:26聯合報 記者楊德宜╱即時報導

財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「誰讓獨董變成危險行業？」一文，他指，理論上，獨立董事是事少、錢多，又不用天天上班，最令人尊敬也羨慕的好差事，但是，大家印象中領千萬年薪，或百萬年薪的獨立董事，據金管會統計，近3年半有超過272人辭職，原來這個令人稱羡的職業也變成危險的行業。

為什麼會這樣？謝金河表示，原來我們把公司治理和獨立董事劃上等號，好像設有獨董的公司，公司治理就高人一等，主管機關也給予獨董在審計委員會的無上權力，可是獨董非萬能，一旦公司出事，獨董往往成了求償，追訴的頭號目標，很多禁不起這個壓力，或是在社會上有清望的人，寧可潔身自愛，不去淌混水。

謝金河表示，他常在想，手上沒有半張股票的獨董，會比手上有股票的公司監察人更會治理自己的公司？但我們寧可廢掉監督人制度，完全改為獨董制。

他說，二是我們寧可讓經營者收委託書，卻不願實際負責公司經營的人更積極持有自己公司的股票。從過去很多掏空企業的案例來看，很多出問題的企業都是經營者持股很少的公司。

「台灣有很多擺爛的企業，根源都是大股東持股比率很低」，他說，每次股東大會都收購委託書，上次中石化大股東持股只有3%，卻打敗33%的盧姓大股東，就是委託書奏效。

謝金河說，最近金管會主委顧立雄準備取消法人董事，恐怕還有一番爭議，何不讓有實質影響力的大股東攤在陽光下，個人及直系親屬，法人股東，乾脆來個總歸戶，看看行不行？

再來是獨董怎麼產生？他說，既然給了獨董至高無上權力，獨董的產生，也該有一套公正透明的遊戲規則，否則只是董事長個人私相授受的玩偶，獨立的治理機制怎麼產生？

他最後表示，「希望顧立雄主委知道我在說什麼！」

金管會主委顧立雄。 圖／聯合報系資料照片
金管會主委顧立雄。 圖／聯合報系資料照片
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財信傳媒董事長謝金河。圖／聯合報系資料照片
財信傳媒董事長謝金河。圖／聯合報系資料照片
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股東謝金河年薪金管會顧立雄

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