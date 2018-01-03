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勿讓孩子來台留學！大馬獨中校長都有收到這封「黑函」

台幣升勢大 國人搶進外幣存款

2018-01-03 01:05經濟日報 記者郭幸宜／台北報導

新台幣升值態勢未歇，讓換匯成本相對便宜，推升國人換匯意願，截至去年10月，全體國銀外匯存款餘額達9.3兆，較去年同期增加7.9%，其中又以大推外幣存款民營銀行與外銀年增幅較大，至少二成起跳。

新台幣去年整年升幅逾8%，強升態勢催化國人投資外幣意願，銀行為了蓄積外幣資金池也樂於推優存專案吸金，進而推升外幣存款餘額逐月攀升。

前五大銀行外匯存款餘額 圖／經濟日報提供
前五大銀行外匯存款餘額 圖／經濟日報提供
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銀行主管表示，台灣目前經濟成長動能稍嫌偏弱，對追求利差的銀行來而言，國際聯貸、海外放款才是業務和新戰場，不少銀行為擴大外幣資金規模，還會提供利率優惠，鼓勵存戶提前將新台幣存款轉到外幣定存，在減輕新台幣資金成本之餘，也能蓄積外幣資金規模。

據統計，包括台北富邦、玉山銀行，在外幣存款方案的推波助瀾下，10月外匯存款餘額年增幅皆逾二成；而幾乎每月都有外幣存款的外銀，增幅更是驚人，包括星展等外銀，外匯存款餘額年增幅超過三成，其中滙豐銀年增幅就高達56%。

金管會公布的外匯存款餘額包括美元、日圓、歐元、南非幣、澳幣等外幣存款，其中又以美元存款為最大宗，每家銀行的外匯存款，約有七、八成為美元存款。

以彰銀為例，全行存款約1.6兆元，外匯存款餘額約新台幣3,900億元，其中有八成是美元存款；以成長力道來看，去年前十月存款餘額年增幅約5%，新台幣活存年增約1.8%，外匯存款年增幅逾8%，增幅將近一成。

國銀主管表示，美國聯準會（Fed）升息態勢明確，加上新台幣去年處於偏升格局，吸引民眾一窩蜂換匯潮，搭新台幣升值列車換匯；銀行則是看準台、美利差擴大，鎖定外幣放款業務，競相推外幣優存吸收外幣存款，兩股力道聯手推升外匯存款餘額。

新台幣外匯玉山銀行

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