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勿讓孩子來台留學！大馬獨中校長都有收到這封「黑函」

紡織業防匯損 降美元部位

2018-01-03 01:05經濟日報 記者潘羿菁／台北報導

新春開盤遭遇新台幣強升，不少以外銷導向的紡織廠心頭一震，從上游纖維廠到下游成衣代工廠全都嚴陣以待，紡織股王儒鴻去年承受不小的匯損，決定今年在應收帳款上，盡量調降美元存量。

去年新台幣對美元一路走升，全年升值逾8%，紡織產業從上游到下游均有匯損受災戶。儒鴻去年首季匯兌損失高達4.55億元，幾乎吃光第1季盈餘，讓公司在該季繳出六年新低成績單，每股稅後純益（EPS）僅剩下1.06元。累計去年前三季，儒鴻匯損仍有4.44億元，比前一年同期匯損2.82億元還多。

不只是儒鴻，上游纖維廠的力鵬去年前三季匯損高達4.54億元，比前一年同期的3.45億元擴大，其關係企業力麗同樣也承擔匯損，約2.19億元，對於力麗集團壓力相當大。

力鵬董事長郭紹儀就曾提過，由於應收帳款有上億美元部位，當美元貶值，公司就會承受較大匯兌損失，這對於外銷廠商而言，經營壓力不小。

另外，同為纖維廠的新纖，去年前三季匯兌損失約2.66億元。今年新春開第一盤，新台幣以29.755元兌1美元開盤，早盤一度升破29.6元，創下逾四年新高。

新纖則說，今年新台幣升幅應該不會像去年那麼大，但是匯率波動會很劇烈，因此今年採取避險作法就是盡量少抱持美元部位。

新台幣儒鴻

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