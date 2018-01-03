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勿讓孩子來台留學！大馬獨中校長都有收到這封「黑函」

台幣升勢大 企業忙避險

2018-01-03 01:05經濟日報 記者郭幸宜夏淑賢／台北報導

新台幣升勢延續，迫使出口商忍痛拋售美元現貨甚至遠期外匯預售美元，進口商則是忙著趁新台幣強勢以遠匯預購便宜美元，導致美元現貨與遠匯交易量顯著增溫，有銀行去年12月遠期外匯避險單月增幅高達三、四成。

大型匯銀主管指出，年關之際，廠商本來就會有處分既有部位的需要，而新台幣在整個亞幣升值帶動下持續強勢，甚至超乎預期，到昨（2）日新年開盤甚至還強於其他亞幣，因此不少出口商只好被迫在去年底處分美元現貨，甚至因預期要收到美元貨款而必須進行遠期外匯避險，預售美元。

不過，對進口商來說則是相反，新台幣升值是好事，代表可以便宜成本買美元，因此掀起一波遠匯預購美元熱潮，鎖住日後支付美元的相對低成本。在進、出口商不同方向與需求交錯之下，加上年關固定拋匯等因素，因此使得美元現貨與遠匯避險交易量都有出現增加的狀況。

匯銀主管表示，由於央行調節力道減緩，新台幣去年呈偏升格局，全年強升逾8%，新台幣強勢升值讓出口商苦不堪言，必須透過遠匯預售美元避險，但美元現貨部位就只能忍痛含淚出脫，12月就有不少廠商被因此迫大砍美元認賠，進口商相對則是趁機大買、利用遠匯預購便宜美元，兩者都為降低匯損或鎖成本。

銀行主管指出，去年新台幣升值時，當時企業多半認為不可能跌破3字頭」的想法，沒料到美元走弱、亞幣狂升帶動台幣朝2字頭叩關乃至封關，因此造成封關前企業現貨、遠匯避險交易量增。

匯率有關衍生性金融商品交易量 圖／經濟日報提供
匯率有關衍生性金融商品交易量 圖／經濟日報提供
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