賴揆挺新創 促產業聚落化

2018-01-03 02:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



行政院長賴清德。 聯合報系資料照 分享 facebook

行政院長賴清德昨（2）日召開加速投資台灣專案會議第七次會議，知情官員表示，為了友善新創環境，金管會研擬將在台北市成立金融科技創新園區，促進新創產業發展聚落化。

另外，我國新創事業出場管道不足，IPO及併購案例有限，以致籌資並不容易，為解決此困境，金管會希望除鼓勵保險業投入5＋2創新產業，以及前瞻基礎建設之外，也要鼓勵新創產業上市。故將研擬規劃增加獨立新創產業類別，放寬上櫃條件。

賴揆在第四次加速投資台灣專案會議上表示，台灣雖然十幾年前就提出新創公司概念，經深度盤點後，仍面臨許多問題，包括市場面「國際化不足，企業少參與」、資金面「管道受限，串連缺動能」、人才面「缺乏國際人才，未見續航力」及法規面「制度未活化，難展彈性」。昨天會議則是繼續討論這些問題的解決方案，並將會議主題訂為「優化新創環境行動方案」。

除了金管會提出上述方案，科技部則從市場、資金、人才、技術等四個層次來優化新創環境。在市場方面，要選送新創團隊參與海外參展，賴揆在會中也指示要引進國外新創加速器，或著促成國內新創團隊與海外加速器合作；外交部則會從中協助國際參展。

資金面則要加強國際新創的投資機會，充裕新創業早期所需資金。人才培育則是要著重培育人工智慧（AI）相關人才。