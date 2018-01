市場觀測站/陸限汙令效應 乘勢吸引鮭魚返鄉

2018-01-03 03:45 經濟日報 吳明憲



大陸昆山市日前發出「全面停產緊急通知」,消息一曝光,隔天造成台北股市大震盪,雖然隨後昆山市又宣布取消全面停產,但大陸官方整治汙染的政策似乎十分的堅定。

眾所周知,昆山為台商製造業大本營,限汙令停產名單內企業共約270家,有近150家台廠受到影響,包括日月光、統一、捷安特、富士康、嘉聯益、研華、滬士電子、南寶樹脂、永豐餘、南亞、台玻、柏承、揚明光等台商廠區都在停工範圍內,影響產業面甚鉅。這回限排並非首次,我詢問了入榜的台商朋友,他們公司去年6月以來每月都有幾天的限排廢水,這半年來停產有四天,而限產高達39天。

中國十九大後,在大陸國家主席習近平的要求下,天空蔚藍(也就是所謂APEC藍)成為努力的目標,特別是我服務公司所在的天津,往年冬季供暖後的霧霾嚴重時期均造成高速公路封閉與市區公車停駛。如今,不僅大陸環保新規日益嚴苛,汙染改善更成為中國各地官員爭相努力的績效指標,台商勢必要改善汙染同時調整產能因應,但也會因此增加成本。投入成本「減汙」或「遷廠」成為台商不得不思考的新課題。

政府目前雖然鼓勵企業南向,但當地缺乏完整的產業供應鏈,配套的基礎條件也較薄弱,因此觀望的居多。

這次台廠面臨的困境,會不會給台灣本土製造業帶來機會?台商企業未來如何因應?集團布局如何重新定位?我想可以先從企業海外擴張的《國際生產折衷理論》談起。

國際生產折衷理論又稱「國際生產綜合理論」,是由英國瑞丁大學教授鄧寧(John H.Dunning)於1977年在《貿易,經濟活動的區位和跨國企業:折衷理論方法探索》(Trade Location of Economic Activities and the MNE:A Search for an Eclectic Approach)一書中所提出。

國際生產折衷理論的核心歸納為以下三項:

一、所有權特定優勢(Ownership Specific Advantage),指的是企業所獨有的競爭優勢,包含有形的資產如資金、廠房、設備、能源、原材料;無形資產如專利、商標、商譽、研發創新能力、管理營銷能力。交易性所有權優勢,指的是企業在跨國經營上,具備合理調配各種資源、規避各種風險,從而全面降低企業的交易成本所獲得的優勢。

二、內部化優勢(Internalization Advantage),是指擁有所有權特定優勢的企業,為了將企業優勢保持在企業內部,避免外部市場對企業利益影響的能力。將集團各子公司的技術、知識、產品納入總部統一管理,使企業的生產銷售和資源配置趨於穩定,企業的所有權特定優勢得以充分發揮。

三、區位優勢(Location Specific Advantage),是指某一海外市場相對於企業母國市場在市場環境與生產經營都有優勢,包含當地的招商政策、基礎設施、資源、經濟前景、市場規模、勞動力與原物料及生產成本等。

台商回台灣投資,具有所有權(可調配各種有形及無形資源、規避風險)、內部化(集團各公司的技術、知識、產品納入總部統一管理,發揮企業綜效)及區位特定(台灣市場環境與生產經營穩定度相較中國及南向國家都有優勢)特定優勢,具有一定的吸引力,但政府各單位仍需解決產業最擔心的五缺疑慮(土地、水、電、人才、工)及因為未加入區域貿易協定致產品出口成本過高缺乏競爭力的問題,才能強化台商返台的投資意願。

(作者是天津台商高階主管、中正大學企業管理系博士班在職生)