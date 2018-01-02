電動機車 維持每輛補助1萬

2018-01-02 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ／台北報導



經濟部工業局預告新版電動機車補助要點草案，維持每輛補助1萬元，但年度掛牌數量達到10萬輛，下一年度將停止補助。 聯合報系資料照片 分享 facebook

經濟部工業局日前預告「經濟部推動電動機車產業補助實施要點」最新版本草案，對於重型與輕型等級電動機車維持每輛補助一萬元，但規定如果單一合格廠商年度掛牌數量達到十萬輛，下一年度政府將停止補助，使產業回歸正常化發展。

工業局官員指出，今年電動機車補助名額估計介於三點六萬到五萬輛，明年預估約七萬輛。以每年機車掛牌數七十萬輛估計，電動機車明年有機會衝破整體機車掛牌數量的一成。

電動機車電池是否要國產化，備受關注。草案規定電動機車的馬達組裝、定子與轉子（除永久磁鐵）的零組件與控制器需為國產，但是未要求電池國產化。

雖然最新版本沒有規定業者要採用國產化電池，但也祭出「胡蘿蔔」。如果電動機車所使用的電池芯與負極材料、電解液、銅箔等為國產，則給予額外購車補助每輛兩千元。

這次公告的「經濟部推動電動機車產業補助實施要點」新版草案，有效期間為去年十二月十一日至一一一年十二月十日。

以往經濟部也給予業者能源補充設施補助，每座最高補助三萬元，每一申請案最高補助卅萬元。經濟部指出，考量到換電站與快速充電站能力及功能需求提升，每座建置成本大幅增加，因此這次刪除「每座補助三萬元」的上限，但仍維持每一申請案最高補助卅萬元。

這次經濟部訂下單一廠商年銷售量十萬元就不再補助的門檻，但以去年銷售量最好的Gogoro舉例，去年銷售量近四萬輛，離十萬輛門檻仍有一段距離，短期內對業者衝擊不大。