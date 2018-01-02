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勿讓孩子來台留學！大馬獨中校長都有收到這封「黑函」

台幣升2.2角 收29.628 衝4年新高

2018-01-02 23:08聯合報 記者沈婉玉楊筱筠潘羿菁／台北報導

主要貨幣對美元升值 圖／聯合報提供
主要貨幣對美元升值 圖／聯合報提供
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今年開市第一天，股匯市雙雙上漲，在外資匯入及中央銀行縮手下，新台幣匯率「升很大」，終場新台幣兌美元匯率以廿九點六二八兌一美元作收，續創逾四年新高價；勁揚二點二角，是創逾八個半月最大單日升幅。

台北與元太外匯經紀公司總成交量十一點八二億美元。

匯銀主管表示，美國稅改方案已通過，今年第一季可能擴大基礎建設支出，而聯準會貨幣政策也將持續升息和縮表，但國際美元走勢卻出現利多不漲，顯示投資人作多美元的意願不足，台幣不易走貶。

「外資都來了，亞幣整個被炒熱」，匯銀人士指出，新台幣走勢昨日暴衝，原因包括外資昨天布局亞洲市場，主因是看好亞洲國家今年經濟展望，炒匯熱錢湧入，提前卡位升息行情；美元又受到到「通俄門」及朝鮮半島地緣政治緊張影響而走弱，搭配出口商持續拋匯，以及央行昨日未出手、反映台幣近二個交易日真實升幅。

「短時間內升值走勢難以扭轉」，匯銀主管說，新台幣升幅可能收斂，但整體偏升趨勢不變，因應農曆年關來臨，建議出口商若有資金需求，逢高就要出手，有機會賣趕快賣。

已握有美元的民眾，可能還要被「套」一陣子，可存定存，賺點利差來補匯差；最開心的是近期有出國計畫的民眾，會發現新台幣「變大」了。

匯銀主管提醒，韓元、歐元兌美元匯率也漲很大，去韓國、歐洲旅遊可能討不到好處；但去日本的民眾就省到了，相較於新台幣強升百分之○點七四，日圓兌美元匯率僅微升○點○二，導致昨天台銀日圓現金賣出牌告價創逾二年新低價，最低來到○點二六五五元，更便宜了。

外匯交易員表示，國際美元疲弱，不僅新台幣走升，非美幣別也全面走強，上周新台幣升破廿九點九的關鍵價位後，進口商縮手而出口商失望性賣壓出籠，導致新台幣升值幅度擴大，央行去年底出手「調節」、救出口商一把後，昨天明顯鬆手使新台幣出現單日升幅較大的暴衝表現。

今年一開市就逢新台幣急升，首當其衝將會是壽險股的匯兌損失壓力，以及台灣電子產業的匯損壓力。金融主管建議，企業最好做避險準備。

不少外銷導向紡織廠也很緊張，從上游纖維廠到下游成衣代工廠嚴陣以待，去年飽受匯損打擊的紡織股王儒鴻表示，今年在應收帳款會盡量調降美元存量，避免重蹈去年覆轍。不過許多紡織廠忍不住抱怨，新台幣強升對外銷廠商壓力頗大，若按照這樣幅度下去，今年首季恐怕仍是要承擔較高匯損，勢必會稀釋掉毛利。

外資外匯通俄門

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