台中港3離岸風電碼頭 首座108年完工

2018-01-02 18:39 中央社 台北2日電



政府推動離岸風力發電，台中港將建3座離岸風電專用碼頭，去年已陸續開工，首座預計民國108年第一季完工。

台灣港務公司今天在交通部例行記者會中，介紹台中港3座離岸風電專用碼頭進度，5A及5B碼頭為風機上部構件組裝裝卸碼頭，去年6月11日開工，5A碼頭預計108年第一季完工，5B碼頭預計109年第一季完工。

106號碼頭為風機材料輸入與組件輸出碼頭，去年12月22日開工，預計109年底完工。

根據台灣港務公司提供的資料，5A碼頭與5B碼頭經費約新台幣14億元，106號碼頭經費也是約14億元，3座碼頭完工後可符合台電公司示範風場組裝能量需求。