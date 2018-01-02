親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
期貨專區
房市情報

去年最火新聞人物 李婉鈺霸氣表態「不戒酒」

數位設計分享平台 優化工具機及加工產線

2018-01-02 18:09中央社 台北2日電

經濟部4年投入約新台幣3000萬元建置數位設計分享平台，幫助工具機業者提高產品性能，今年規劃進一步與製程結合，利用平台回饋加工訊號的方式，協助產線優化。

經濟部發布新聞稿指出，全球大量客製化生產型態的改變，使智慧製造成為熱門議題，但台灣工具機業者多仰賴老師傅的經驗法則或試誤法進行開發製造；經濟部科技專案研發計畫推動建置數位設計分享平台，可幫助業者縮短研發時程，提高工具機性能。

數位設計分享平台結合虛擬主軸分析、拓樸結構設計分析、機電模擬與數位製造分析等相關工具，並整合工研院智慧機械科技中心開發的智慧化設計與製造模擬專家模組資料庫，經由案例應用分析，達成工具機結構設計自動化專業系統。

此外，為服務中小企業用戶，平台建立用戶分級管理，讓研發人員可以安心地且更快速完成機台設計到生產的工作，縮短產品開發時程，創造企業研發更高價值。

經濟部表示，目前台灣工具機發展以泛用機種為主，藉由此平台協助，除提升產品性能外，也有助進行高水平加工性能設備開發，切入國際高階航太應用等高附加價值領域。經濟部預估，導入平台後，平均可縮短整體結構設計研發時程約33%，提升工具機切削性能約30%，及減輕設計重量20%。

目前已有台中精機、百德、程泰、亞崴、大立、友嘉、高峰、喬崴進、中興電工等12家工具機大廠使用此平台。經濟部表示，會持續探詢其他業者意願，並在計畫實施第4年，也就是今年進一步推動平台與製程結合，希望與加工業者合作，將產線加工訊號回饋至平台，再由平台的數位模擬技術回饋調整加工參數，以優化產線運作。

工具機經濟部

相關新聞

經濟部公布電動機車補助要點最新版本 十萬輛將不補助

2018-01-02 17:40

12月PMI連22月擴張 創最長紀錄

2018-01-02 14:24

資誠：預估今年IPO家數50-60家 優於去年

2018-01-02 13:32

創業家兄弟郭書齊 榮獲「美國艾森豪獎金」

2018-01-02 12:16

蔡英文以「政策獎勵」讓企業加薪 經濟學者這麼看…

2018-01-02 12:12

吳中書：未來六個月景氣 擴張稍微趨緩

2018-01-02 12:09

台灣PMI連22月擴張 中經院：經濟穩步發展

2018-01-02 11:22

12月PMI今發布 創最長擴張紀錄機會高

2018-01-02 06:01

跨年商機／電信業動員千人 傳輸量創高

2018-01-02 04:20

跨年商機／OTT直播 收視新亮點

2018-01-02 04:20

跨年商機／超商雙雄咖啡 一天賣逾億元

2018-01-02 04:20

用電大戶 將強制使用綠能

2018-01-02 03:31

名家觀點／經濟環境質變…快拿出對策

2018-01-02 03:30

麥寮電廠砸570億 轉型燃氣發電

2018-01-02 03:30

降低空汙 麥電投資防制設備

2018-01-02 03:30

減煤增氣 電廠成本變高

2018-01-02 03:30

麥電天然氣電廠 拚2025年商轉

2018-01-01 23:20

用電大戶 將強制綠能占比

2018-01-01 23:18

台塑擬投資570億元 興建天然氣電廠及接收站

2018-01-01 21:33

台塑企業示警：各縣市競相減煤 全國燃煤電廠將崩盤

2018-01-01 18:55

統一與美國星巴克股權交易 2017年底完成交割

2018-01-01 18:53

榮剛經營權大戰的錢鬥奇觀

2017-12-28 13:47
看更多

熱門文章

台積獲急單 新年好兆頭

2018-01-02 01:45

什麼！信用卡買手機 竟誤觸「洗錢」地雷

2018-01-02 09:00

華為威脅蘋果搶當手機二哥 台積電通吃兩邊訂單成大贏家

2018-01-02 03:29

麥寮電廠砸570億 轉型燃氣發電

2018-01-02 03:30

條件太嚴 金融業意願低

2018-01-02 03:33

和碩集團 蘋單將大增

2018-01-02 03:29

有線TV付費 近期闖關立院

2018-01-02 04:18

新台幣好強 現在去這些國家玩都划算

2018-01-02 16:19

公勝保經延攬前友邦人壽行銷長李正偉 任戰略長

2018-01-02 13:49

協助創新創業 竹科之星旺向2018

2018-01-02 17:07

中信LINEPay卡助攻 富邦網路投保業績衝破2億

2018-01-02 14:05

經濟部公布電動機車補助要點最新版本 十萬輛將不補助

2018-01-02 17:40

晶圓一哥 南京廠Q1投片

2018-01-02 03:29

博通想併高通 科學園區廠商憂衝擊台灣產業

2018-01-02 17:10

台積電南京廠 提前半年量產

2018-01-01 23:29

宣明智搭橋 20生醫業者西進東莞

2018-01-02 06:44

台積電啃蘋果 外資看好2019年完封三星

2018-01-02 12:45

跨年商機／超商雙雄咖啡 一天賣逾億元

2018-01-02 04:20

雙北這些區網路待售賣壓重 林口要賣4.5年

2018-01-02 10:38

零股小股東注意 未來恐怕拿不到紀念品了

2018-01-02 19:13

網銀資本額門檻 擬訂100億

2018-01-02 03:33

創業家兄弟郭書齊 榮獲「美國艾森豪獎金」

2018-01-02 12:16

智慧經營／丁偉豪… 客戶導向 服務至上

2018-01-02 05:14

蔡英文以「政策獎勵」讓企業加薪 經濟學者這麼看…

2018-01-02 12:12

雙北屋主變硬了？近一年開價平均降2%

2018-01-02 10:34

百略法拉利血壓計 進軍美國

2018-01-02 06:44

人幣中間價3連升 飆263點

2018-01-02 09:51

日圓再跳水到0.2655 創逾2年新低

2018-01-02 11:22

海運美國線滿艙 漲價三成

2018-01-02 03:31

電動機車熱 經部：今年補助名額最高可達五萬輛

2018-01-02 20:23

元旦新政！麥當勞計時人員平均調薪5%

2018-01-02 17:43

中華電MOD用戶半年成長2成 突破160萬戶

2018-01-02 14:54

林琬琬看稅改…對經濟貢獻有限

2018-01-02 04:17

精測擁四多 營運季季高

2018-01-02 03:29

台幣強升 真的跟蔡英文談央行有關？

2018-01-02 14:06

落實KYC…信用卡遲繳也列入

2018-01-02 03:33

管理講堂／管理員工 不說空話

2018-01-02 05:14

360萬郵局VISA金融卡 加入台灣Pay行動支付

2018-01-02 12:18

砸錢研發 挑戰全球龍頭

2018-01-02 06:44

公銀嚴審聯貸 防慶富案重演

2018-01-02 03:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top