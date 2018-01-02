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去年最火新聞人物 李婉鈺霸氣表態「不戒酒」

經濟部公布電動機車補助要點最新版本 十萬輛將不補助

2018-01-02 17:40聯合報 記者高詩琴╱即時報導

經濟部工業局日前預告「經濟部推動電動機車產業補助實施要點」最新版本草案，官方對於重型等級與輕型等級電動機車依然維持每輛補助一萬元，但是也規定，如果單一合格廠商年度掛牌數量達到十萬輛，下一年度政府將停止補助，使產業回歸正常化發展。

電動機車電池是否要國產化也是議題。最新版本規定，電動機車的馬達組裝、定子與轉子（除永久磁鐵）的零組件與控制器需為國產，但未要求電池國產化。

雖然最新版本沒有規定業者要採用國產化電池，但也祭出「胡蘿蔔」。如果電動機車所使用的電池芯與負極材料、電解液、銅箔等是國產，依然給予額外購車補助每輛2000元。

經濟部這次公告的「經濟部推動電動機車產業補助實施要點」最新版本，有效期間為去年十二月十一日起至民國一百一十一年十二月十日。

過往經濟部也給予業者能源補充設施補助，每座最高補助3萬元，每一申請案最高補助30萬元。經濟部指出，考量到換電站與快速充電站能力及功能需求提升，每座建置成本大幅增加，因此這次刪除「每座補助3萬元」的上限，但仍維持每一申請案最高補助30萬元。

雖然這次經濟部訂下單一廠商年銷售量十萬元就不再補助的門檻，但是以去年銷售量最好的Gogoro舉例，去年銷售量近四萬輛，離「十萬輛門檻」仍有一段距離，因此短期內對業者衝擊不大。

經濟部電動機車

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