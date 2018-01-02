創業家兄弟郭書齊 獲艾森豪獎學金

2018-01-02 17:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



經由台灣艾森豪獎金協會的評選推薦，創業家兄弟董事長郭書齊獲得推薦，將於四月赴美，與來自世界26個國家的傑出人士共同參加由美國艾森豪獎金舉辦為期七周的國際交流活動。預計訪問電商產業、新創事業、政府立法機購等知名產業巨擘的創辦人或高層，透過交流學習啟發新觀點，希望不止為創業家兄弟未來營運帶來新氣象，也將為台灣產業創新發展請益，以站在台灣放眼世界建立與矽谷無縫接軌的思維腳步，為新創產業開出先鋒，以搶進下一世代的未來產業為目標邁進。

美國艾森豪獎金基金會(Eisenhower Fellowships, Inc., 簡稱EF)於1953年底為慶祝艾森豪總統誕辰而成立，每年從世界各國，遴選出不同國家、不同領域的得主，目的是「透過人與人之間的了解，更能促進國際文化交流」，人選主要是世界各國在某一領域有卓越成就且具備領袖潛質的人士。

郭書齊表示，本次訪美考察將特別針對兩個方向著力，第一，在網路電商專業領域向成功頂尖企業請益，期望運用網路競爭思維突破成長侷限，引領台灣電商產業找到新出口；第二，現階段台灣整體法規對於新創產業的僵化，造成台灣企業和人口一樣逐漸老年化，應該讓台灣走出代工及經濟成長動能老化的狀態，曾經鴻海、台積電這些大公司也是從新創事業起步，現都成為帶領台灣經濟發展很重要的指標，期望透過考察之旅訪問政府機關及地方高層，了解美國政府端扶植資金投入新創及人才培育的發展策略，讓台灣未來也能透過資金重新分配投入新經濟領域，積極培育新創產業發展彈性並跟上國際競爭腳步，成為帶動台灣經濟下個十年的推進器。