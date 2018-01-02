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去年最火新聞人物 李婉鈺霸氣表態「不戒酒」

竹科擬攜手新竹市府 油庫變身軟體園區

2018-01-02 17:32中央社 新竹2日電

中油公司新竹供油中心(新竹油庫)走入歷史，竹科管理局長王永壯今天表示，曾與新竹市政府討論，將一同推動建立軟體園區。

新竹科學工業園區管理局下午舉辦「創新創業 竹科之星94狂 旺向2018」感恩茶會，由王永壯主持。他指出，竹科管理局曾就新竹油庫未來發展，與新竹市政府討論。

中油公司與新竹市政府上週在新竹油庫舉辦「新竹油庫．科技新生」記者會，宣告新竹油庫「吹熄燈號」，正式停止供油。新竹市長林智堅致詞時表示，市府透過都市規劃，結合中油9公頃土地及19公頃台肥用地，打造「竹科X」科技廊帶，並力推「一園區二廊帶三支箭」產業政策。

他指出，一園區為新竹科學園區，二廊帶則為光復路7公里創新創業廊帶，以及結合中油、台肥土地的公道五路28公頃創新科技廊帶，三支箭則分別為「租稅優惠與減免」、「創業補助」與「共同開發」。

王永壯今天表示，竹科管理局本來就想要推動軟體產業發展，考量軟體園區需要便利的交通與好的休閒娛樂環境，因此積極與新竹市政府推動建立軟體園區。

新竹油庫不僅離竹科近，王永壯指出，搭配新竹市政府提議的輕軌，連接高鐵站、竹科與竹北市，且新竹有好的大學及研究機構，將可提供好的產業發展與居住環境，相信有發展機會。

對於推動創新創業方面，王永壯表示，科技部自民國102年推動創新創業激勵計畫以來，竹科管理局已輔導256組團隊，有122組成立公司。

為強化竹科創新創業服務資源，王永壯今天代表竹科管理局與園區8家法律及會計師事務所續約，簽署策略聯盟意向書，持續免費提供創業團隊專業諮詢輔導。

創業中油公司台肥

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