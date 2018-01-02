資誠：預估今年IPO家數50-60家 優於去年

2018-01-02 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



2017年台灣上市櫃新掛牌家數共42家，創4年新低。展望2018年，資誠聯合會計師事務所市場及業務發展長林鈞堯預估，2018年台灣IPO家數約50至60家。主要受惠於全球經濟持續穩健成長，有利台灣出口商，以及在消費及投資等國內需求復甦的支撐下，台灣經濟成長將更為平穩，也看好政府更開放的多元門檻政策。

在產業方面，生技醫療及半導體業仍為主力，尤其醫療器材業將為今年上櫃的生力軍。

資誠聯合會計師事務所今天舉辦「2018 大中華區IPO市場趨勢分析記者會」，回顧過去一年的資本市場發展，並展望2018年的資本市場前景。

資誠審計服務營運長梁華玲表示， 2017年台灣上市櫃新掛牌家數共42家，比起2016年減少了18家；集資金額148.1億元，比2016年減少107.6億元，降幅42%。新IPO公司規模逐漸朝向小型化的方向發展，平均每家的集資規模縮小，2017年本國上櫃平均集資額2.7億元，本國上市平均集資額4.6億元，外國上市櫃平均集資額為5.3億元。

梁華玲表示強調，2017年全球經濟環境變動快速，導致規模較小而風險承受度較低的台灣企業，受到景氣波動的衝擊較大，連帶影響企業主送件意願。另外，由於2017年匯率波動較大，部分台灣企業的獲利受到匯率變動的影響，進而調整其IPO策略及時程，影響2017年台灣資本市場的因素。

林鈞堯指出，未來是數位經濟的時代，生技醫療、數位電商、人工智慧科技、智慧製造、文創等新經濟模式產業將是台灣資本市場IPO的主要亮點。而外國企業來台上市櫃的來源地區將更多元，應不限於中國大陸或東協區域，甚至美國也是主力之一；並期待優質企業能獲得投資人的信任，獲得更高的集資額。