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去年最火新聞人物 李婉鈺霸氣表態「不戒酒」

12月PMI連22月擴張 創最長紀錄

2018-01-02 14:24聯合晚報 記者葉卉軒／台北報導

中經院今天發布去年12月製造業採購經理人指數（PMI），較去年11月止的PMI指數上升0.8個百分點，來到58.0%，連續第22個月呈現擴張，再創指數創編以來最長擴張期。

中經院院長吳中書表示，去年12月PMI、NMI二指數走勢不一樣，但都是呈現擴張，顯示目前台灣經濟處於穩步發展情形，淡季不淡的味道。

至於今年方面，從製造業和非製造業廠商對未來六個月景氣狀況指數的看法，吳中書表示，大致還是比較平穩，但有透露出擴張稍微趨緩的現象。

針對總統蔡英文主張以政策獎勵讓企業加薪，吳中書表示，我國低薪問題，有很多因素，包括教育、產業鏈、勞資關係，以及結構變化等。解決低薪對勞工真的很重要，因為國內蠻大比例的勞工都屬於低薪資，不過，如何創造企業附加價值，讓企業與勞工朋友共享分配的資源，須從多方面著手。

吳中書表示，解決低薪問題，單靠哪個部門或階層負責，都不是很恰當，因為低薪是來自多方面的問題，台灣經濟目前亟需的是結構轉型，才能達成更好的效應。

去年12月，PMI連續第22個月呈現擴張，創下史上最長擴張期，中經院最新資料顯示，五項組成指標中，新增訂單、生產數量與人力雇用續呈擴張，供應商交貨時間上升，現有原物料存貨水準亦持續擴張。六大產業PMI全數擴張，擴張速度產業依序為化學暨生技醫療58.9%、電力暨機械設備58.8%、電子暨光學58.2%、食品暨紡織58.0%、基礎原物料57.2%與交通工具56.1。

非製造業經理人指數（NMI）部分，去年12月的NMI連續十個月呈現擴張，但指數回跌0.1個百分點至53.3%。

吳中書說，雖然在營造暨不動產與住宿餐飲業二大非製造業，產業NMI指數都是呈現擴張，但對未來六個月景氣狀況指數的看法，確實有一些雜音，看法稍趨保守，這顯示景氣復甦動能力道上有所不足。

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PMI薪資生技製造業

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