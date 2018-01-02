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去年最火新聞人物 李婉鈺霸氣表態「不戒酒」

創業家兄弟郭書齊 榮獲「美國艾森豪獎金」

2018-01-02 12:16經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

經由我國艾森豪獎金協會的評選推薦，創業家兄弟（8477）董事長郭書齊榮獲「美國艾森豪獎金」，即將於4月赴美與來自世界26個國家的傑出人士共同參加由美國艾森豪獎金舉辦為期七週的國際交流活動，預計訪問電商產業、新創事業、政府立法機購等知名產業巨擘的創辦人或高層。

美國艾森豪獎金基金會（簡稱EF）於1953年底為慶祝艾森豪總統誕辰而成立，每年從世界各國，遴選出不同國家、不同領域的得主，目的是「透過人與人之間的了解，更能促進國際文化交流」，挑中的人選也都是世界各國在某一領域有卓越成就且具備領袖潛質的人士。

創業家兄弟董事長郭書齊是台灣知名的連續創業家，曾引領台灣團購市場蓬勃發展，也帶領創業家兄弟股份有限公司成為台灣最快上櫃的電子商務平台，同時，也是台灣網路暨電子商務產業發展協會理事，對於台灣網路產業及新創事業的政策推進不遺餘力，成為台灣今年的入選代表。

郭書齊表示，本次訪美考察將特別針對兩個方向著力，第一，在網路電商專業領域向成功頂尖企業請益，期望運用網路競爭思維突破成長侷限，引領台灣電商產業找到新出口；第二，現階段台灣整體法規對於新創產業的僵化，造成台灣企業和人口一樣逐漸老年化，應該讓台灣走出代工及經濟成長動能老化的狀態，曾經鴻海、台積電這些大公司也是從新創事業起步，現都成為帶領台灣經濟發展很重要的指標，期望透過考察之旅訪問政府機關及地方高層，了解美國政府端扶植資金投入新創及人才培育的發展策略，讓台灣未來也能透過資金重新分配投入新經濟領域，積極培育新創產業發展彈性並跟上國際競爭腳步，成為帶動台灣經濟下個十年的推進器。

創業家兄弟電商考察

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