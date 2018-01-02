蔡英文以「政策獎勵」讓企業加薪 經濟學者這麼看…

2018-01-02 12:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



針對總統蔡英文日前表示將參考國外作法，以「政策獎勵」讓企業加薪。對此，吳中書表示，我國的低薪問題，有很多因素，包括：教育、產業鏈、勞資關係，以及結構性變化等。雖然，解決低薪對勞工真的很重要，因為國內蠻大比例的勞工都屬於低薪資，不過，如何創造企業的附加價值，讓企業與勞工朋友共享分配的資源，須從多方面著手。

吳中書表示，解決低薪問題，單靠哪個部門或階層負責，都不是很恰當，因為低薪是來自多方面的問題，台灣經濟目前亟需的是結構轉型，才能達成更好的效應。