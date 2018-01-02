吳中書：未來六個月景氣 擴張稍微趨緩

2018-01-02 12:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



中經院院長吳中書。 聯合報系資料照片 分享 facebook 中經院今天發布去年12月製造業採購經理人指數（PMI），較去年11月為止的PMI指數上升0.8個百分點，來到58%，連續第22個月擴張，再創指數創編以來最長擴張期。

中經院院長吳中書表示，去年12月PMI、NMI二指數雖然走勢不一樣，但都是擴張，顯示台灣經濟仍處於穩步發展情形，淡季不淡的味道。

今年從製造業和非製造業廠商對未來六個月景氣狀況指數的看法，吳中書表示，大致還是比較平穩，但的確有透露出擴張稍微趨緩的現象。

去年12月，PMI連續第22個月擴張，創下史上最長擴張期，根據中經院的最新資料顯示，五項組成指標中，新增訂單、生產數量與人力雇用持續呈現擴張，供應商交貨時間為上升，現有原物料存貨水準亦持續擴張。且六大產業PMI也全數呈現擴張，各產業依擴張速度排序為化學暨生技醫療產業（58.9%）、電力暨機械設備產業（58.8%）、電子暨光學產業（58.2%）、食品暨紡織產業（58.0%）、基礎原物料產業（57.2%）與交通工具產業（56.1）。