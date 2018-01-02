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去年最火新聞人物 李婉鈺霸氣表態「不戒酒」

台灣PMI連22月擴張 中經院：經濟穩步發展

2018-01-02 11:22中央社 台北2日電

2017年12月台灣製造業採購經理人及非製造業經理人指數雙雙擴張，中華經濟研究院院長吳中書表示，數據顯示台灣經濟仍穩步發展，惟業者對未來看法平穩，透露出擴張趨緩情況。

中華經濟研究院今天召開西元2017年12月台灣採購經理人指數發布記者會，公布2017年12月製造業採購經理人指數（PMI）為58.0%，上升0.8個百分點，連續22個月呈現擴張，顯現製造業淡季不淡；至於非製造業表現則稍微疲弱，非製造業經理人指數（NMI）已連續10個月擴張，惟指數回跌0.1個百分點至53.3%。

吳中書表示，目前製造業PMI表現穩健，且各產業PMI表現平均，都在56%以上，同步呈現擴張態勢，但傳統旺季告一段落，使得廠商對未來前景看法稍趨保守。

然而，令人納悶的是，第4季向來為非製造業傳統旺季，但非製造業的擴張動能趨緩，吳中書說明，主因餐飲以及不動產業認為未來6個月景氣狀況動能不足，呈現緊縮。

同時，他也強調，儘管兩項指數表現分歧，但都呈現擴張情況，顯示台灣目前經濟仍穩步發展。

展望今年，吳中書指出，過去1年整體產業表現很不錯，但未來景氣充滿雜音，如北韓、南海等區域政治緊張、美國總統川普後續政策執行、美國貨幣政策動向等，使得製造業以及非製造業廠商對未來看法平穩，透露出擴張趨緩的情況。

此外，總統蔡英文表示，今年政府將致力解決低薪，若企業的薪資結構有利於年輕人，可能參照國外作法，包括給予津貼等方式獎勵。

吳中書表示，低薪的出現有很多因素，如教育問題、產業鏈問題、勞資問題以及結構性變化的因素，解決低薪是重要課題，但如何創造附加價值，讓企業具有競爭力，在未來發展中把附加價值營造出來，並讓企業願意與勞工共享也是重要的課題。

製造業吳中書低薪

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