用電大戶將強制使用綠能

2018-01-02 03:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



行政院政委吳政忠已完成《再生能源發展修例》修正草案審查；知情官員透露，草案將增訂契約容量800瓩以上用電大戶，必須設置再生能源發電設備，等於中央法規將統一訂定用電大戶將強制使用一定比率的再生能源。

知情官員說，如果大用戶沒有在用電場所或適當場所，裝置再生能源發電設備，可以購買一定比率綠電憑證替代，否則就要繳納代金。至於再生能源電量占大用戶用電量比重的多寡，將在子法另訂。

官員表示，若一下子設一個很高的強制比重，恐不易執行，擬階段性的逐漸增加用電大戶綠電比重；考量到目前許多地方政府的自治條例，已要求大用電戶強制使用再生能源，將依據這些標準，逐步訂出合理比率。

目前各地方政府都類似的規定，例如台南市已規定，800瓩以上大用電戶就須自產10%綠電；桃園則是用電契約容量達5,000瓩以上者，應自產10%以上綠電；台中則已在日前分三期公告大用電戶增納10%綠電，第三期用戶則是在明年起用電契約容量達800瓩以上用戶。

依台中市府公告，包括台積電、友達、華邦電、中龍鋼鐵、豐興鋼鐵等業者因契約容量達5,000瓩，已在2016年2月被公告為第一期用戶，要在公告日後三年內完成裝設用電量10%的再生能源發電系統。由此來看，科技業與鋼鐵業等用電量大的產業，受到的影響最大。

官員還說，未來相關規定寫入再生能源發展條例，將成為全國一致性的法令，會創造更大綠能商機。

經濟部長沈榮津日前透露，有關工廠屋頂種電主要有二種方法，第一，要求用電契約容量800瓩以上工業用電大戶，一定比率要裝置太陽光電；第二，會要求工業區、加工出口區及科學園區的廠房屋頂裝太陽能板。