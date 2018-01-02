麥電砸570億 轉型燃氣發電

2018-01-02 03:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／雲林報導



配合蔡政府能源轉型，台塑麥寮電廠擬轉型為天然氣發電，規劃投資570億元，興建兩部天然氣發電機組，並且興建天然氣接收站。

雲林縣府對麥寮汽電下達減煤令，於去年11月停止運轉的兩部燃煤機組，昨（1）日重新陸續啟動。因停止運轉兩個月，麥電少發約8億度電，營收因此減少逾14億元，同時又面臨台電以未依約供電的求償。

外界關切燃煤電廠空氣汙染，並配合能源轉型，台塑集團已與雲林縣政府、能源局簽署合作備忘錄，將投資興建天然氣發電廠。依據台塑集團規劃，擬投300億元，興建兩部90萬瓩天然氣發電機組，以及投資270億元，興建天然氣接收站，目前仍以2025年商轉為目標。

台塑集團表示，麥電轉型為天然氣電廠並不容易，興建天然氣儲槽及天然氣接收站，涉及問題十分複雜，接收站設置地點須與六輕工業區有安全距離，並有專用碼頭，目前麥寮港碼頭已用滿，初步規劃擬與工業局協商麥寮港南碼頭，作為接收站，必須先取得用地，計畫才能往下走。

其次，因燃氣發電成本較燃煤貴，尚須取得台電購電合約，雙方現協商中。

第三，依蔡政府能源轉型規劃，2025年燃氣占比達50%、燃煤達30%、再生能源為20%。台塑集團表示，因再生能源不穩定性，有多少再生能源，就要配有多少傳統能源做為備援，未來燃煤或燃氣電廠的運轉情況難以估計。舉例來說，夏季有風力發電，燃煤及煤氣電廠在夏季利用率一旦太低，對所有傳統電廠並不利。

國人關切空氣汙染議題，台塑擔憂地方政府競相減煤，將會造成全國燃煤電廠運轉崩盤。