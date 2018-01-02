親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

麥電砸570億 轉型燃氣發電

2018-01-02 03:30經濟日報 記者江睿智／雲林報導

配合蔡政府能源轉型，台塑麥寮電廠擬轉型為天然氣發電，規劃投資570億元，興建兩部天然氣發電機組，並且興建天然氣接收站。

雲林縣府對麥寮汽電下達減煤令，於去年11月停止運轉的兩部燃煤機組，昨（1）日重新陸續啟動。因停止運轉兩個月，麥電少發約8億度電，營收因此減少逾14億元，同時又面臨台電以未依約供電的求償。

外界關切燃煤電廠空氣汙染，並配合能源轉型，台塑集團已與雲林縣政府、能源局簽署合作備忘錄，將投資興建天然氣發電廠。依據台塑集團規劃，擬投300億元，興建兩部90萬瓩天然氣發電機組，以及投資270億元，興建天然氣接收站，目前仍以2025年商轉為目標。

台塑集團表示，麥電轉型為天然氣電廠並不容易，興建天然氣儲槽及天然氣接收站，涉及問題十分複雜，接收站設置地點須與六輕工業區有安全距離，並有專用碼頭，目前麥寮港碼頭已用滿，初步規劃擬與工業局協商麥寮港南碼頭，作為接收站，必須先取得用地，計畫才能往下走。

其次，因燃氣發電成本較燃煤貴，尚須取得台電購電合約，雙方現協商中。

第三，依蔡政府能源轉型規劃，2025年燃氣占比達50%、燃煤達30%、再生能源為20%。台塑集團表示，因再生能源不穩定性，有多少再生能源，就要配有多少傳統能源做為備援，未來燃煤或燃氣電廠的運轉情況難以估計。舉例來說，夏季有風力發電，燃煤及煤氣電廠在夏季利用率一旦太低，對所有傳統電廠並不利。

國人關切空氣汙染議題，台塑擔憂地方政府競相減煤，將會造成全國燃煤電廠運轉崩盤。

台塑集團電廠碼頭

相關新聞

跨年商機／電信業動員千人 傳輸量創高

2018-01-02 04:20

跨年商機／OTT直播 收視新亮點

2018-01-02 04:20

跨年商機／超商雙雄咖啡 一天賣逾億元

2018-01-02 04:20

用電大戶將強制使用綠能

2018-01-02 03:31

名家觀點／經濟環境質變…快拿出對策

2018-01-02 03:30

降低空汙 投資防制設備

2018-01-02 03:30

減煤增氣 電廠成本變高

2018-01-02 03:30

麥電天然氣電廠 拚2025年商轉

2018-01-01 23:20

用電大戶 將強制綠能占比

2018-01-01 23:18

台塑擬投資570億元 興建天然氣電廠及接收站

2018-01-01 21:33

台塑企業示警：各縣市競相減煤 全國燃煤電廠將崩盤

2018-01-01 18:55

統一與美國星巴克股權交易 2017年底完成交割

2018-01-01 18:53

台電增員近千 加班費卻遽增12億

2018-01-01 13:39

核電減人力卻增 立院預算中心：與非核家園目標相違背

2018-01-01 13:39

2018 新制上路

2018-01-01 00:46

名家觀點／2018來了，各國博弈恐怕只進不退

2018-01-01 00:32

榮剛經營權大戰的錢鬥奇觀

2017-12-28 13:47
看更多

熱門文章

台塑企業示警：各縣市競相減煤 全國燃煤電廠將崩盤

2018-01-01 18:55

竹科尾牙商機大！飯店調漲熱門時段售價

2018-01-01 15:42

2018大台北房市 業者預言4現象

2018-01-01 10:54

理想保額600萬 國人只買到56萬

2018-01-01 09:35

民營銀行房貸放款水位拉警報 審房貸排班進件

2018-01-01 20:56

房市低迷 銀行回收法拍債權要花一年半

2018-01-01 20:56

四大會計師事務所首位女性CEO林琬琬 為何出線…

2018-01-01 22:25

統一與美國星巴克股權交易 2017年底完成交割

2018-01-01 18:53

台塑擬投資570億元 興建天然氣電廠及接收站

2018-01-01 21:33

2025年台灣天然氣發電占比50% 將是世界第一國

2018-01-01 19:04

台電增員近千 加班費卻遽增12億

2018-01-01 13:39

建案說雨遮不計價真還假？ 三招分辨

2018-01-01 10:52

今年起報遺產稅不必舟車勞頓 線上可搞定

2018-01-01 15:53

台糖績效下降 部分轉投資連虧3年

2018-01-01 13:39

核電減人力卻增 立院預算中心：與非核家園目標相違背

2018-01-01 13:39

熱食被搶光 超商業績開趴

2018-01-01 13:39

海外網購族注意 進口免稅門檻降至2000元

2018-01-01 11:16

雨遮不登記今上路 新一波買賣角力戰開打！

2018-01-01 10:51

新春贏好彩頭 金融業發財米水伺候客戶

2018-01-01 09:34

生技、油品、量販、休閒…台糖多缺跨業競爭力

2018-01-01 13:39

展望2018 AI、電競、伺服器旺

2018-01-01 13:41

電商商機發燒 宅配通去年營收飆高

2018-01-01 22:48

台積獲急單 新年好兆頭

2018-01-02 01:45

2018新制上路 非居住者扣繳門檻調高

2018-01-01 13:39

跨年錢潮 電商賺一波

2018-01-01 13:39

台積電南京廠 提前半年量產

2018-01-01 23:29

台中百貨雙雄新光三越、大遠百 元旦連假業績開紅盤

2018-01-01 21:33

鴻海威州廠 拚2019投產營運

2018-01-02 00:57

節能車當道 這幾款電動車吸睛

2018-01-01 18:17

泉盛抗體藥研發有成 FB704A向美國申請臨床

2018-01-01 21:33

台灣股票博物館官網 導入360度環景及AR新體驗

2018-01-01 14:21

鴻海威州投資／地方政府相挺 推工者有其屋

2018-01-02 00:57

1月桶裝瓦斯凍漲 天然氣調降2.55%

2018-01-01 18:15

投資台灣會議 聚焦優化新創環境

2018-01-01 19:30

元大期貨：2018年期市量能展望樂觀

2018-01-01 18:57

麥電天然氣電廠 拚2025年商轉

2018-01-01 23:20

台幣開紅盤 盯四指標

2018-01-02 01:51

財經觀點／進口車保養貴 國產車或可一搏

2018-01-01 23:25

華為威脅蘋果 搶當手機二哥

2018-01-02 03:29

緩！房貸放款量 銀行不再衝

2018-01-01 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top