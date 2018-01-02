跨年商機／超商雙雄咖啡 一天賣逾億元

2018-01-02 04:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李至和 ／台北報導



跨年晚會當天吸引大批人潮擁進信義區附近便利商店。 本報系資料庫 分享 facebook 統一超、全家跨年業績夯，在跨年晚會、日出景區與元旦升旗等周邊門市平均來客數成長逾一倍，單店門市業績較平日成長二至三成，最熱賣商品是咖啡，跨年一天兩大超商咖啡營業額估計衝破億元，應是全年單日業績最高。

7-ELEVEN今年在全台跨年晚會、元旦升旗、日出曙光觀看等重點區域約105間門市備戰，平均單店來客數較平日增加逾一倍，12月31日跨年業績較平日成長一至三成，在低溫影響帶動下，暖暖包、口罩、熱食自助區、CITY CAFE等商品業績較平日成長超過四成。

7-ELEVEN表示，其中CITY CAFE一天就賣出超過165萬杯，主因天氣轉冷及第二杯半價優惠，帶動相關業績較去年同期增一成。

跨年黃金一級戰區的信義區，周邊40多間7-ELEVEN當日湧入近10萬人潮消費，業績較去年同期成長一成，今年賣最好是CITY CAFE、常溫啤酒及休閒零食。許多民眾欣賞日出，甚至有旅遊業者包車到阿里山上，帶動阿里山周遭門市跨年當天業績較平日成長五成。

全家在北市跨年晚會最鄰近現場的建鑫店業績業爆量，相較平日成長五、六倍，其中Lets cafe銷售成長近五倍。整體來看，咖啡仍是今年全台跨年商機價量俱揚的冠軍級產品。全家指出，還有夯蕃薯成長近10倍、熱狗成長近五倍。