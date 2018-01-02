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跨年商機／電信業動員千人 傳輸量創高

2018-01-02 04:20經濟日報 記者黃晶琳／台北報導

五大電信業者動員上千人夜未眠，讓跨年夜一路順暢到元旦，今年民眾愛看直播、上傳影片、即時通訊軟體拜年，也帶動傳輸量成長三至五成，甚至倍數成長，跨年關鍵時刻行動傳輸量再創歷史新高。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，每年跨年倒數時刻行動通訊業者的最大挑戰，加上社群影音直播夯、掀起風潮，民眾愈來愈喜歡透過直播、圖貼等方式與親友互道祝福、分享歡樂，對行動上網品質的要求也逐年提高。

中華電信表示，一個多月前開始提升網路布局，跨年夜動員300位工程人員，在各地活動現場、網管中心全程監控，即時疏通訊務。

中華電信指出，跨年各活動場域手機通信服務順暢，各地行動寬頻流量較去年增加30%至50%，現場實際測試，網速較去年明顯提升數倍，行動寬頻、語音及簡訊均維持暢通。

台灣大表示， 民眾大量使用社群網站直播功能，或透過通訊軟體等向親友拜年，台灣大上網傳輸量再飆新高，與去年同期相比，4G數據使用量大增近二倍，跨年前後的10分鐘，數據使用量垂直飆升，台北信義區的跨年熱區網路流量成長約75%。

遠傳表示，動員近200位工程人員，成功執行跨年訊務疏通作業，社群網站影音直播行為仍炙，民眾偏好使用即時通訊軟體分享動態祝賀影片。根據統計，去年12月31日全日的數據傳輸量年增141%，跨年數據傳輸量的最高峰時段（1日凌晨零點到1時）年增146%。而亞太電信跨年尖峰時間傳輸量年增約35%。

跨年中華電信4G

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