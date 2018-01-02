名家觀點／經濟環境質變…快拿出對策

2018-01-02 03:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 採訪整理



■梁國源

全球經濟同步復甦，國際主要預測機構都樂觀展望2018年的經濟情勢，台灣經濟發展是否也將步向坦途？我的看法是，最大危機是全球經濟風貌改變之際，政府仍相信原本台灣所握有的優勢，不願承認困境。元大寶華預測2018年經濟成長率為2.20%，展望未來不算十分樂觀，台灣當前經濟情勢悲觀因子更不容忽略。

單就我國最仰賴的出口來說，今年10月IMF上修今明年全球貿易量成長預測，但對2018年看法分歧，這對台灣出口帶來一絲風險；尤其2017年5月起，台灣半導體設備進口年增率陡降，加上世界半導體貿易統計協會（WSTS）對2018年半導體市場年增率預測，明顯放緩，這暗示台灣電子零組件出口動能，有轉弱的可能。

此外，台灣其他面向的問題更是盤根錯節，先討論台灣近年所出現的「質變」：長期以來，全球化會持續深化、貿易是全球經濟成長與發展的捷徑、全球經濟重心從西方移往東方，以及台灣自然資源貧瘠，但高品質人力資本充沛、政府有效率、政治環境穩定，這些被認為是台灣的經濟優勢。

然而，隨著民粹主義興起、人才流失、經濟政策空有口號等社經環境的轉變，上述的假設都已出現質變，但政府制定的政策仍未轉向、省思，在假設錯誤的前提下，如何能訂定出能夠改善經濟問題的有效政策？

仔細檢視台灣如今體質，金融海嘯後，全球商品貿易成長率不再高於經濟成長，牽制全球化腳步，出口導向的台灣也受到明顯衝擊，削弱經濟成長動能。

再者，全球跨境資料傳輸雖呈爆發性成長，跨境金融活動也時有增加，但台灣銀行競爭力、數位化指標、金融科技（FinTech）競爭力相對落後，導致我國難以從全球趨勢受惠。

再加上機器人與自動化生產革命、降低成本與差異化的再決擇、環境壓力因素，讓未來製造業生產容易趨向在地化發展，引發全球價值鏈質變，不利曾順勢崛起的台灣，近來許多國家製造業工作逐漸回流美國，即是一例。

大環境的結構不利經濟發展，台灣的問題卻不止於此，包括所得分配不均問題惡化、高等教育的附加價值有限、年金改革加深民眾對未來生活的焦慮等多重性結構因素，未見緩解，都導致台灣的消費動能欲振乏力，即便整體景氣回溫，民眾依舊無感。

另一項可能引發更大危機的警訊，是台灣人才競爭力嚴重不足的狀況；據瑞士洛桑管理學院（IMD）、世界經濟論壇（WEF）等報告指出，台灣人才外流嚴重、對外籍技術人才的吸引力差，且台灣留住人才與吸引人才的能力，不如鄰近的中國與南韓，缺乏高品質人力將拖累我國經濟發展的增速。

我國社會、經濟面的問題盤根錯節、相互影響，政府必須正視問題、盡早拿出對策，否則將造成經濟成長率無法扭轉，甚至出現長期下滑的趨勢。（本文由元大寶華綜經院董事長梁國源口述）